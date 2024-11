In Svizzera si dice definitivamente addio alla patente cartacea: d'ora in avanti gli automobilistici elvetici dovranno adeguarsi alla novità, pena sanzioni

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF La Svizzera dice addio alla patente cartacea

Dal 1° novembre, la Svizzera ha detto addio alla storica patente di guida cartacea blu, simbolo per decenni della licenza di guida elvetica. Il cambiamento segna una svolta nell’identificazione dei conducenti nel Paese, dove la storica autorizzazione era nota per il suo stile sobrio e iconico. La decisione, già anticipata dalle autorità, punta a modernizzare e a uniformare i documenti agli standard internazionali, migliorando sia la sicurezza sia la tracciabilità delle licenze.

La patente cartacea blu, emessa per anni in Svizzera, diventa quindi obsleta. I possessori dovranno presto convertirla al nuovo formato tessera, ben più sicuro e resistente. Il permesso è progettato affinché sia meno vulnerabile alla contraffazione e più pratico da portare con sé. Chi andrà avanti a circolare senza aggiornare il proprio documento incorrerà in una sanzione di 20 franchi svizzera (circa 21,25 euro), un importo contenuto che potrebbe, però, diventare rilevante in caso di recidiva.

Quanto costa

Aggiornare la patente di guida in Svizzera non è un processo gratuito: il tariffa varia da 30 a 75 franchi, a seconda del cantone di residenza. Ad esempio, a Ginevra la conversione costa circa 45 franchi, mentre in altre regioni può essere maggiore o minore. La variazione dipende dalla gestione locale, che mantiene una certa autonomia sui prezzi, da qui la disparità tra le varie aree del Paese.

Nonostante l’impegno economico, le autorità sottolineano l’importanza a lungo termine del cambiamento, in termini di sicurezza e praticità. Il formato uscente non è ‘più conforme agli standard di sicurezza internazionali ed europei’, chiarisce l’Associazione dei Servizi della Circolazione (ASA), mentre quello nuovo non solo riduce i rischi legati alla contraffazione, bensì si rivela più resistente all’usura.

In vari cantoni, come Zurigo e San Gallo, si sta valutando di introdurre un periodo di tolleranza cosicché i conducenti abbiano modo di adeguarsi alle novità normative, senza ricevere immediatamente delle sanzioni. Tuttavia, la deroga avrebbe valenza transitoria di pochi mesi, poiché il Governo intende raggiungere una completa uniformità sull’intero territorio nazionale.

Già dallo scorso anno, le autorità elvetiche hanno iniziato a incoraggiare il passaggio al nuovo formato tessera, promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione. Nel solo Canton Vaud, nel 2022, almeno 40.000 guidatori hanno compiuto il passaggio, a conferma della progressiva adesione. Il 2 agosto 2024 il servizio della circolazione di Berna ha ordinato il milionesimo documento. La precedente versione rimane comunque valida, salvo eventuali modifiche, quale ad esempio la registrazione di una nuova categoria di veicoli.

Come effettuare la conversione

“La sostituzione della licenza blu è semplice e può essere effettuata presso l’Ufficio della circolazione del proprio cantone di residenza, dove è disponibile il modulo di richiesta denominato ‘Sostituzione della licenza di condurre blu’ – spiega l’ASA in una nota -. In alcuni cantoni, il processo è possibile anche online tramite apposite piattaforme web.

Il modulo, una volta compilato, va inviato insieme alla vecchia licenza e a una foto recente a colori. Dopo pochi giorni, la nuova patente arriverà direttamente per posta. Fino a quel momento, è consigliabile portare con sé una copia del documento originale. I costi variano in base ai regolamenti cantonali relativi agli emolumenti”.