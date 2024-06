Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Per non bloccare il traffico la Svizzera ha introdotto il ponte mobile Astra Bridge

L’estate e i cantieri stradali: un binomio inevitabile, spesso causa di code e disagi per gli automobilisti. Benché i lavori effettuati servano a migliorare la fluidità e la sicurezza, le opere riscuotono poca popolarità tra gli utenti. Che lamentano la lentezza della mobilità, pregando gli addetti ai lavori di metterci il meno tempo possibile. In Svizzera, però, hanno trovato una soluzione innovativa e tecnologica per ovviare a tale disagio, il cosiddetto Astra Bridge.

Superata la criticità degli inizi

Qualora vi chiediate in cosa consiste, è presto detto: in un ponte mobile che permette ai guidatori di scorrere sopra, senza interruzioni. Lungo 257 metri, largo 8 e alto 4,50, consente alla squadra di occuparsene indisturbate, mentre le vetture proseguono la marcia indisturbate. Lanciato nel 2022, il progetto sembrava subito avere del potenziale. Peccato che nei test sul campo le salite fossero troppo ripide e, pertanto, provocano delle code rallentando la marcia. Memori degli errori commessi in passato, hanno modificato la rampa, in modo da renderla più dolce e oggi è possibile circolare fino alla velocità di 60 km/h.

Nonostante i conducenti avessero manifestato delle perplessità all’inizio, ben presto il ponte mobile ha superato le perplessità generali e oggi costituisce un motivo di vanto. Alla prova sul campo, ha dimostrato, infatti, la sua efficacia nel fluidificare il traffico e nel ridurre al minimo i problemi derivanti dalle opere di manutenzione in corso di svolgimento. Sulla base dell’ottimo feedback ricevuto, vari Paesi europei hanno dimostrato interesse, tra cui Germania, Paesi Bassi e Norvegia.

Dal canto loro, le istituzioni svizzere, consapevoli del potenziale innovativo dell’Astra Bridge, sono aperte a condividerlo, pure senza brevetti e royalties. Ne sarebbero liete sia le Nazioni allettate dall’iniziativa, nonché i conducenti stessi, alla luce dei pareri entusiasti lette in rete. Con internet ormai entrato in tutte le case, basta davvero un attimo ad aggiornarsi su quel che accade, pur al di fuori dei confini nazionali. E gli ottimi giudizi riscossi dall’Astra Bridge suggeriscono di tenerlo d’occhio.

L’Italia guarda (per ora) con distacco

Al momento l’Italia pare ignorarlo, ma c’è comunque tempo per abbracciare il cambiamento. Nella nostra penisola sono stati finanziati 142 progetti durante il 2023, con un impegno di 18 milioni di euro. Riguardanti soprattutto i Comuni con fino a 5.000 abitanti, i fondi pubblici sono stati prioritariamente erogati alle Amministrazioni che hanno dichiaratolo stato d’emergenza nello stesso anno. Il Belpaese ha un problema con vetustà delle sue infrastrutture. Gran parte delle reti viarie, in particolare i ponti stradali, risale al boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta.

Dunque, gran parte di esse ha superato i 50 anni, oltre la vita utile prevista. Come evidenziato dall’Istituto di tecnologia delle costruzioni (Itc) del Cnr, la situazione è allarmante e ha condotto a una “preoccupante regolarità” di incidenti e crolli. L’Astra Bridge potrebbe offrire un enorme aiuto, prezioso pure in termini di sicurezza, giacché la parte centrale del ponte, lunga 100 metri, è destinabile ai lavori, mentre il restante tratto consente il transito veicolare in entrambe le direzioni.