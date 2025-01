Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Ursula von der Leyen pronta a salvare l'auto europea

La Commissione Europea, sotto la guida della presidente Ursula von der Leyen, ha intrapreso un’iniziativa di fondamentale importanza per il domani dell’industria automobilistica continentale: un dialogo strategico inclusivo e collaborativo. L’avvio di questo dialogo, che coinvolge i principali leader dell’industria, le parti sociali e gli stakeholder, rappresenta un momento di potenziale svolta per l’automotive del Vecchio Continente, un settore che si trova a fronteggiare una serie di cambiamenti molto profondi.

Un dialogo decisivo

“L’industria automobilistica europea si trova in un momento cruciale e siamo consapevoli delle sfide che deve affrontare. Per questo motivo stiamo agendo rapidamente per affrontarle. La domanda fondamentale a cui dobbiamo rispondere insieme è cosa ci manca ancora per liberare la forza innovativa delle nostre aziende e garantire un settore automobilistico solido e sostenibile”, ha dichiarato von der Leyen. La presidente della Commissione Europea ha sottolineato con forza l’urgenza di intervenire, evidenziando come sia indispensabile liberare il potenziale innovativo delle aziende del settore per garantire una crescita solida e sostenibile nel lungo termine.

La Commissione riconosce apertamente la necessità di adottare misure urgenti e concrete per proteggere l’industria automobilistica europea e per garantirne la prosperità all’interno del contesto dell’Unione Europea. Questo approccio proattivo dimostra una determinazione a non lasciare che le sfide attuali compromettano il futuro del settore.

Il piano d’azione dell’Unione Europea

Il dialogo strategico non si limita a un mero scambio di opinioni, ma si concretizzerà in un piano d’azione dettagliato e completo, la cui presentazione è prevista per il 5 marzo prossimo. Questo progetto rappresenta il risultato di un lavoro congiunto e sinergico tra la Commissione e i vari attori coinvolti nel settore. Il target da raggiungere è quello di tracciare un percorso nitido che consenta all’industria europea di rifiorire, di competere con successo a livello globale e di affrontare le trasformazioni in atto nel mercato delle quattro ruote. Le discussioni in corso si concentrano sulle aree chiave su cui è necessario mettere mano per sostenere l’industria dei motori, con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie e alle dinamiche di mercato.

Il piano d’azione abbraccerà un ampio spettro di questioni, tutte cruciali per la crescita e la sostenibilità del settore. Fra i temi prioritari figurano la necessità di garantire l’accesso a talenti e risorse qualificate, un fattore imprescindibile per lo sviluppo di competenze specialistiche. Inoltre, un focus centrale sarà posto sulla promozione dell’innovazione tecnologica e sullo sviluppo di veicoli di nuova generazione, in grado di fronteggiare un palcoscenico in perenne evoluzione. Infine, il piano d’azione convergerà nello stabilire un quadro normativo che sia al tempo stesso pragmatico, prevedibile e che favorisca la crescita del settore, realizzando un ambiente di business stabile e incoraggiante.

Alcune figure chiave

Per garantire un approccio olistico e multidisciplinare, diversi commissari europei sono stati incaricati di seguire specifici aspetti del piano d’azione. Apostolos Tzitzikostas, Commissario ai Trasporti, avrà il compito di presentare formalmente il piano d’azione, coordinando i diversi contributi e assicurando una visione unitaria del progetto. Wopke Hoekstra si concentrerà sulla transizione pulita del settore, una priorità assoluta per la Commissione che sottolinea l’importanza di un approccio ecologicamente sostenibile.

Stéphane Séjourné sarà responsabile della catena del valore industriale, un elemento fondamentale per la competitività del settore e per la garanzia di una produzione efficiente e integrata. Henna Virkkunen si occuperà di supervisionare le discussioni sull’innovazione tecnologica e digitale. Infine, Roxana Minzatu svolgerà mansioni riguardanti le competenze e le considerazioni sociali nel settore, garantendo che la transizione avvenga in modo inclusivo e sostenibile per tutti i lavoratori.