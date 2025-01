Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Aptera Al Ces 2025 Aptera presenterà il suo veicolo solare elettrico che rivoluzionerà la mobilità del futuro

Al Consumer Electronic Show 2025 (Ces) verrà svelato un veicolo rivoluzionario, che sarà sia solare che elettrico. A lavorare sul progetto è stata Aptera Motors, pioniere della mobilità solare, che nell’edizione che si terrà a Las Vegas fino al 10 gennaio presenterà il modello che è destinato a stupire tutti. Un mezzo “production-intent”, sviluppato con il contributo dell’esperienza aerodinamica di Pininfarina, destinato a ridefinire il futuro della mobilità.

Un veicolo solare elettrico

Come ogni anno, il riflettori saranno ben puntati sul Ces 2025 che si appresta a essere ancora una volta una delle fiere più attese per le tante novità previste. E tra queste una di quelle maggiormente in vista è quella che sarà presentata da Aptera Motors, azienda che si è sempre distinta per il lavoro di sviluppo della mobilità solare.

La Casa, che ha l’obiettivo di offrire al mercato veicoli elettrici solari (sEV) tecnologicamente tra i più avanzati al mondo grazie alle innovazioni nella tecnologia solare, sfrutterà l’evento di Las Vegas per mostrare a tutti il suo rivoluzionario veicolo solare elettrico. Grazie alla collaborazione con Pininfarina, che ha lavorato all’aspetto aerodinamico del modello, il mezzo vuole stupire tutti con la sua tecnologia avanzata.

Si tratta di un’auto che è destinata a stravolgere la mobilità del futuro, proprio quando si parla di veicoli sempre meno impattanti per l’ambiente tra limiti delle emissioni e stop ai motori endotermici.

Le caratteristiche rivoluzionarie

A Las Vegas, dopo anni di sviluppo, allo stand CP-517 del Central Plaza, ci sarà lui, il veicolo solare elettrico rivoluzionario. Già pronto per il mercato, è un modello in lavorazione dal 2019 e che negli anni ha subito modifiche e riammodernamenti per arrivare pronto all’appuntamento più importante.

Tra investimenti milionari e crowdfunding che hanno permesso al progetto di andare avanti, al Ces sarà presente la versione definitiva di Aptera che si distingue innanzitutto per la sua forma a goccia e per il fatto di avere tre ruote (due frontali con motori elettrici integrati nel cerchio e la terza ruota posteriore che può essere implementata con un altro motore).

Tra le caratteristiche evidenti quella della copertura fotovoltaica su cofano, tetto, portellone e cruscotto per caricare il mezzo. E infatti, tra le novità per il mercato, c’è quella della ricarica, in quanto il veicolo non la richiede per gran parte dell’utilizzo quotidiano.

È dotato di 700 watt di celle solari integrate, portando di fatto la maggior parte dei conducenti a poterlo utilizzare quotidianamente senza mai doverlo collegare alla ricarica. Il veicolo offre fino a 40 miglia di guida alimentata a energia solare al giorno e la capacità di percorrere fino a 400 miglia con una singola carica.

L’auto promette un coefficiente aerodinamico di solo 0,13, uno dei più bassi di sempre, e fino a 16.000 km all’anno di autonomia “gratis”, sfruttando di fatto l’energia solare.

Un modello da provare

E al Ces ci sarà chi potrà provarlo dal vivo. Aptera, infatti, metterà a disposizione il mezzo, per un giro e per rendersi conto delle potenzialità. Sperando di far cosa gradita e, soprattutto, di puntare alla rivoluzione per la mobilità del futuro.

Spostarsi tra gli stand di Las Vegas, infatti, sarà molto facile grazie al veicolo solare elettrico. Aptera, infatti, lo userà per offrire passaggi e prove ai media.