Automobili Pininfarina crea una Battista che omaggia la città di Cambiano

Automobili Pininfarina ha presentato un’esclusiva versione della sua hypercar, la GT Battista, che celebra le origini del marchio e dove tutto è iniziato: la città di Cambiano. Presentata nell’ambito della prestigiosa Monterey Car Week della scorsa settimana, la nuova vettura è “un pezzo di Cambiano in California”. È un omaggio alla sede dell’atelier, dove ogni capolavoro automobilistico viene meticolosamente curato e realizzato a mano per riflettere la personalità individuale del cliente. Dopo le anteprime mondiali della B95 Gotham e della Battista Targamerica di venerdì 16 agosto, si tratta di un’altra perfetta vetrina delle infinite possibilità offerte dall’atelier di Cambiano.

Cambiano si palesa sulla Pininfarina Battista

Molti elementi della vettura sono legati alla città italiana, che sorge alla periferia di Torino, e prendono vita nel suo design. Per fare un esempio la livrea, sul lato inferiore dell’alettone posteriore attivo, combina una mappa della città di Cambiano con uno schema stilizzato della linea di produzione della Battista. Immagini simili sono state incise al laser sulle targhette delle portiere, anch’esse caratterizzate da scritte uniche: “Where Everything Starts” e “made with love in Italy“.

Questa Battista illustra anche come ogni cliente abbia la possibilità di scegliere il proprio numero di identificazione del veicolo (VIN, o numero di telaio) per personalizzare ulteriormente la propria auto. Il suo VIN, unico nel suo genere e composto da 17 cifre, termina con 020, un riferimento alla casella postale di Cambiano (10020).

La selezione delle ultime tre cifre del numero di telaio di un’auto, a condizione che non sia già stato preso in precedenza, è un esempio del processo di personalizzazione completo e collaborativo a cui partecipa ogni cliente. Oltre alle infinite possibilità di configurazione di colori, materiali e finiture, i clienti possono associare al proprio veicolo un numero o una data significativi. Ciò significa che la personalità di ogni cliente è indelebilmente ricamata nel tessuto della sua auto quando lascia l’atelier Cambiano, rinomato in tutto il mondo.

Pininfarina Battista Cambiano, un pezzo unico

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “Con il suo legame unico e intimo con Cambiano, questa Battista occupa un posto davvero speciale nel cuore di tutti in Automobili Pininfarina. Abbiamo curato con amore una vettura che mostra con orgoglio l’impareggiabile raffinatezza e la finezza del nostro patrimonio di design che risale a quasi 95 anni fa. Questa livrea unica celebra il talento e la dedizione dei nostri designer, ingegneri e artigiani, che lavorano a Cambiano per perseguire la nostra visione del marchio: Dream Cars, Made Real”.

Dopo la presentazione durante la Monterey Car Week, l’esemplare unico della Battista è stato trasportato al punto vendita californiano Automobili Pininfarina Newport Beach, dove si è unita alle altre Battista e ai loro proprietari per una speciale celebrazione della più potente hypercar italiana omologata su strada. Infine, sarà consegnata alla sua destinazione finale, nella collezione privata di un intenditore di auto. La vettura è la terza di un trio di nuovi veicoli lanciati da Automobili Pininfarina, dopo la presentazione della B95 Gotham hyper Barchetta ispirata a Bruce Wayne e della Battista Targamerica, la prima hypercar elettrica al mondo.