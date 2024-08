Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio stampa Automobili Pininfarina Ispirata a Batman e totalmente elettrica la Pininfarina B95 Gotham sarà svelata alla Monterey Car Week

Diciamoci la verità, chi di noi non ha mai sognato di mettersi al volante della Batmobile anche solo per un attimo e imitare così il cavaliere oscuro? Oggi questa possibilità è davvero concreta anche se il modello non è il Tumbler protagonista della fortunata trilogia diretta da Nolan, bensì una barchetta realizzata dalla Automobili Pininfarina e dotata di 4 motori elettrici. Un modello esclusivo che verrà svelato al mondo a metà agosto al prestigioso evento Monterey Car Week.

1.900 CV per sentirsi come Bruce Wayne

La vettura esclusiva creata da Automobili Pininfarina si basa sulla splendida Battista, la hypercar elettrica prodotta in tiratura limitatissima, e sfrutta proprio la piattaforma di quest’ultima. La visione futurista della Casa italiano ha coinvolto non solo il design, decisamente attraente, ma anche tutto ciò che si trova sotto il cofano. Qui sono presenti 4 motori elettrici, uno per ciascuna ruota, in grado di erogare una potenza complessiva spaventosa pari a 1.900 CV e ben 2.360 Nm di coppia.

Numeri mostruosi, in grado di mettere in difficoltà chiunque e capaci di far raggiungere alla B95 Gotham la velocità massima di 350 Km/h oltre a coprire lo 0-100 Km/h in un battito di ciglia: appena 2 secondi. Ad alimentare i quattro motori elettrici della B95 è presente una batteria da 120 kWh. Anche se non sono stati comunicati dati ufficiali, considerando la piattaforma comune con la Battista, si presume che l’autonomia sia pari a 476 km secondo il ciclo WLTP.

Un miliardario come Bruce Wayne, poi, non potrebbe mai perdere troppo tempo ad attendere che le batterie si ricarichino di energia e lo stesso vale anche per i pochissimi fortunati che avranno la possibilità di mettere le mani sulla B95 Gotham. Per questa ragione è stata prevista una ricarica rapida, grazie a una potenza massima di 270 kW in corrente continua, che consente di passare dal 20 all’80% in appena 25 minuti.

Il prezzo di partenza? 4,5 milioni di euro

Analizzata la corposa parte tecnica è giunto il momento di far godere gli occhi ammirando lo splendido design realizzato dalla Casa italiana per la barchetta. A colpire immediatamente sono le due gobbe posizionate dietro i poggiatesta che richiamano le vetture da corsa degli anni ’60 e che si sposano alla perfezione con le linee affilate del corpo vettura. Il frontale è basso e aggressivo grazie anche ai sottilissimi fari, mentre i generosi passaruota conferiscono muscolosità alla B95 Gotham.

Anche ammirando il retrotreno si può notare una pulizia del design unita a un look aggressivo sottolineato sia dagli elementi luminosi dall’aspetto futuristico che dall’imponente profilo estrattore. Il tutto è impreziosito da dettagli specifici che esaltano l’esclusività dell’insieme come la tinta Argento Vittorio lucida, i cerchi delle ruote con un anello esterno lucido e un interno opaco nero, le pinze dei freni in titanio e un anello centrale in alluminio anodizzato nero.

Per sentirsi davvero come Bruce Wayne, poi, è fondamentale essere coccolati da interni sartoriali. I sedili sono rivestiti in pelle color cuoio e presentano cuciture su misura, mentre il sistema HMI è ispirato alla Wayne Enterprises e presenta un assistente virtuale che richiama la voce di Alfred, il leggendario maggiordomo della famiglia Wayne. Sulla portiera del conducente, poi, si trova la scritta “All men have limits… I ignore mine”, una citazione proveniente dal mondo dei fumetti.

Siete interessati a diventare i proprietari della Automobili Pininfarina B95 Gotham? Allora dovete sbrigarvi perché la Casa italiana produrrà solamente 10 esemplari di questo modello esclusivo ad un prezzo di vendita che partirà da 4,5 milioni di euro ma che potrà salire sensibilmente con le varie personalizzazioni. Per chi, invece, volesse solo ammirare questo capolavoro l’appuntamento è per il 16 agosto 2024 all’evento The Quail della Monterey Car Week