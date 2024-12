Fonte: 123RF Pullman elettrici

Con l’arrivo del nuovo anno, sulle strade di Torino arriva una novità: inizieranno infatti a circolare i primi bus elettrici. Nel capoluogo piemontese nel 2025 ci sarà infatti un vera e proprio rinnovamento del parco dei mezzi di trasporto pubblico di Gtt: in totale saranno 248 i bus elettrici in arrivo che sono realizzati da Iveco Bus e Indicar. Di questi 248 bus, 136 sono i classici pullman da dodici metri, 90 sono invece mezzi più lungi, da diciotto metri, i restanti 22 sono invece degli autobus corti. Una novità importante per la città di Torino e un segnale dato anche dall’amministrazione cittadina riguardo la lotta al cambiamento climatico e al tentativo di ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente.

Autobus elettrici a Torino, dove verranno ricaricati?

Per ricaricare il nuovo parco di pullman elettrici dovranno essere installate anche un numero adeguato di colonnine di ricarica. Un qualcosa che il gruppo Gtt ha messo in preventivo, ma dove verranno poste? Ovviamente saranno installate nei depositi cittadini ma anche in alcuni dei principali capolinea: per la precisione, sette di questi sono stati selezionati per ospitare le colonnine di ricarica.

Molto soddisfatto della svolta green della città di Torino lo è il sindaco Stefano Lo Russo che, come riportato dall’Ansa, ha commentato con entusiasmo l’introduzione dei nuovi 248 bus elettrici. “Disporre di un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile è essenziale per rispondere a quella che rappresenta una delle priorità dei prossimi anni, la transizione ecologica”, ha spiegato il primo cittadino del capoluogo piemontese.

Stefano Lo Russo, nel corso del suo intervento, ha poi aggiunto: “Continuiamo a credere in questa azienda che, nonostante le difficoltà, ha fatto tanto e può guardare al futuro. Mezzi nuovi significa anche meno manutenzione, meno fermi e una maggior programmazione delle corse. E sono mezzi italiani, con tecnologia e design italiano, che significa posti di lavoro. Un esempio dell’impatto positivo che ha avuto il recovery e per questo spero che la nuova Commissione europea continui su questa strada e sono ottimista che lo farà”.

Alle parole del sindaco Stefano Lo Russo hanno fatto eco quelle dell’assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta: “Stiamo correndo lungo la strada della transizione ecologica”.

Anche l’amministratrice delegata di Gtt, Serena Lancione, ha commentato con entusiasmo il rinnovamento del parco autobus con centinaia di nuovi mezzi totalmente elettrici. “Abbiamo centrato l’obiettivo del Pnrr fino in fondo. C’è un cambiamento e un passaggio importante di Gtt, la nuova flotta va nella direzione di un miglioramento della qualità del servizio e dell’ambiente”.

Autobus elettrici a Torino: quanto meno inquinano rispetto ai predecessori

Come abbiamo spiegato in precedenza, il nuovo parco autobus di Gtt permetterà di diminuire le emissioni di CO2 nell’ambiente, in pratica gli autobus che circoleranno per le strade di Torino a partire dal 2025 inquineranno meno rispetto a quelli presenti fino al 31 dicembre 2024. Ma quanto in meno inquineranno?

A questa domanda ha risposto l’ad di Gtt, Serena Lancione, come riporta l’Ansa: “Grazie ai nuovi mezzi verranno infatti emesse 13 mila tonnellate di anidride carbonica in meno“.