Il numero di colonnine di ricarica nel nostro Paese è in continuo aumento: d'altronde per favorire la transizione elettrica sono necessarie le adeguate infrastrutture

In Italia oltre 60.000 punti ricarica per auto elettriche

Le auto elettriche stanno cercando di diventare sempre di più protagoniste nel mondo della mobilità, anche se non sono pochi gli ostacoli che stanni riscontando. Per diversi motivi, che vanno dal prezzo alle perplessità degli automobilisti legate all’autonomia e ai tempi di ricarica, le vendite di vetture a zero emissioni stanno però faticando a decollare. Per favorire la transizione a una mobilità più sostenibile è però necessaria un’adeguata rete di infrastrutture che, per quel che riguarda le automobili elettriche, vuol dire per esempio colonnine di ricarica pubbliche. Ma quante sono quelle attualmente presenti in Italia?

Colonnine di ricarica per auto elettriche in Italia: quante sono?

Le colonnine di ricarica pubbliche presenti nel nostro Paese sono 60.339 mentre le automobili a zero emissioni che circolano sulle strade italiane sono al momento 261.731. In pratica c’è circa una colonnina di ricarica per ogni 4,5 veicoli. Questi punti di ricarica non sono distribuiti in maniera equa per tutto il territorio nazionale: il 58% si trova infatti nelle regioni del nord, il 22% nel sud e nelle isole, il 20% nelle regioni del centro Italia.

Delle 60.339 colonnine di ricarica presenti Italia, 48.237 hanno una potenza uguale o inferiore ai 50 kW, 8.536 hanno una potenza tra i 50 e i 149 kW, le restanti 3.566 hanno invece una potenza uguale o superiore ai 150 kW.

Colonnine di ricarica in Italia: di quanto sono aumentate negli anni

Abbiamo detto che al momento in Italia è presente una colonnina di ricarica per ogni 4,5 auto elettriche che circolano nel Paese: il numero delle stazioni di ricarica è però in continuo aumenta ed è inevitabile che sia così considerando che da una parte sta aumentando, anche se non a ritmi spediti, il numero di veicoli a zero emissioni e, dall’altra, che i governi stanno incentivando la diffusione di auto elettriche.

Ma di quanto è aumentato il numero di colonnine per la ricarica pubbliche? Nel giro di tre anni, dal 2021 al 2024, è più che raddoppiato: nel settembre del 2021 erano infatti 24.797, un anno dopo, nel settembre del 2022, sono diventate 32.776. Nel settembre 2023 sono poi passate a 47.228 per arrivare infine alle 60.339 che sono attualmente presenti.

“La crescita dell’infrastruttura è un’ottima notizia per il Sistema Paese” ha sottolineato Fabio Pressi, il presidente di Motus-E. Pressi ha poi continuato: “La crescita dell’infrastruttura denota il grande impegno degli operatori per dotare l’Italia di un’infrastruttura altamente strategica, essenziale per non perdere il contatto con gli altri grandi Paesi europei, nonostante il ritardo accumulato in termini di parco circolante elettrico. Decisivo adesso il coordinamento tra Istituzioni e industria per non perdere i fondi del PNRR”.

A proposito dei fondi del PNRR, Pressi ha aggiunto: “La rete di ricarica rappresenta un punto di partenza decisivo, a cui auspichiamo vengano affiancati quanto prima gli incentivi programmatici alla domanda di veicoli preannunciati dal Mimit nel Tavolo Automotive di agosto. Le criticità pratiche nell’utilizzo dei fondi PNRR rischiano di vanificare l’enorme potenziale di uno strumento in grado di moltiplicare le colonnine super veloci sul territorio italiano, specialmente al Sud e nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, dove è indispensabile lavorare sulla capillarità della rete”.