Fonte: 123RF Colonnine di ricarica in fila

L’Italia sta vivendo una trasformazione radicale nel settore della mobilità elettrica, testimoniata dall’impressionante crescita nel numero di colonnine di ricarica. Al 30 settembre 2023, si contano 47.228 punti di ricarica pubblici, segnando un aumento del 44,1% rispetto all’anno precedente. Questo sviluppo rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio del Paese verso soluzioni di mobilità più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

L’impatto del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il PNRR gioca un ruolo cruciale nel supportare questo sviluppo. I prossimi bandi per l’installazione di colonnine ad alta potenza, sia nelle città che nelle aree extraurbane, sono destinati a rafforzare ulteriormente la rete di ricarica italiana. Francesco Naso di Motus-E evidenzia l’importanza di sfruttare queste opportunità per posizionare l’Italia come un leader europeo nella mobilità elettrica, sottolineando l’importanza di una strategia ben pianificata e di un utilizzo efficace delle risorse.

Precisamente il monitoraggio di Motus-E riferisce che si parla di “un incremento del 44,1% rispetto ai 32.776 registrati nello stesso mese del 2022. Nel trimestre luglio-settembre 2023 sono stati messi a terra 2.018 nuovi punti di ricarica, che portano l’installato totale dei 9 mesi a quota 10.456, livello più alto mai osservato nel periodo”.

Un aspetto particolarmente rilevante è l’evoluzione dell’infrastruttura di ricarica lungo le autostrade. Al 30 settembre 2023, l’Italia vanta 851 punti di ricarica nelle aree di servizio autostradali, con una potenza per la maggior parte superiore ai 43 kW, rendendo i viaggi a lunga distanza più accessibili per i veicoli elettrici. Questo non solo favorisce l’adozione di veicoli elettrici, ma rende anche i viaggi più sostenibili e convenienti.

Distribuzione geografica e sviluppi regionali

La distribuzione delle colonnine di ricarica mostra un equilibrio crescente a livello nazionale. La Lombardia è in testa con più di 8.000 punti di ricarica, seguita da Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. La Campania si distingue per la sua notevole crescita, indicando un forte impegno verso la mobilità elettrica anche nelle regioni del Sud Italia. Questa espansione uniforme è essenziale per garantire l’accessibilità dei veicoli elettrici in tutto il Paese.

Nonostante i progressi evidenti, il settore delle colonnine di ricarica in Italia si trova di fronte a diverse sfide. La necessità di aggiornare le politiche di incentivazione e di superare gli ostacoli burocratici e tecnici sono tra le principali. Naso sottolinea l’importanza di utilizzare efficacemente le risorse già disponibili per gli incentivi, migliorando l’accesso alle agevolazioni e estendendole a un maggior numero di utenti, inclusi aziende e noleggiatori. Inoltre, una revisione in chiave ecologica della fiscalità sulle flotte potrebbe stimolare ulteriormente l’adozione dei veicoli elettrici.

L’Italia si sta muovendo con decisione verso un futuro di mobilità elettrica. L’espansione della rete di colonnine di ricarica, insieme alle iniziative supportate dal PNRR, è un chiaro indicatore del progresso del Paese in questo ambito. Affrontare le sfide attuali e massimizzare l’uso delle risorse disponibili sono passaggi chiave per consolidare la posizione dell’Italia come modello di riferimento in Europa per la mobilità elettrica sostenibile.

Importanza ambientale e economica

Questo sviluppo ha implicazioni importanti non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia italiana. Una rete di ricarica ben sviluppata può stimolare la domanda di veicoli elettrici, promuovendo l’innovazione e la crescita in settori correlati. Inoltre, contribuisce a ridurre l’inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra, allineandosi con gli obiettivi ambientali nazionali e internazionali.

In conclusione, l’Italia sta compiendo passi significativi verso la realizzazione di un sistema di mobilità elettrica efficiente e sostenibile. L’espansione delle infrastrutture di ricarica, unita a una politica di incentivazione mirata e al superamento delle sfide esistenti, promette di rendere l’Italia un leader europeo nel settore della mobilità elettrica. Mentre il Paese avanza in questa direzione, il potenziale di benefici ambientali, economici e sociali è enorme, offrendo un modello di sviluppo sostenibile che può ispirare altre nazioni a seguire un percorso simile.