Fonte: 123RF Colonnina di ricarica per i mezzi elettrici

Le auto elettriche stanno prendendo sempre più piede in tutto il mondo e, anche se il numero di quelle presenti sulle nostre strade è ancora ridotto (oltre che decisamente inferiore a quello delle auto alimentate diversamente), i dati delle vendite sono in continuo aumento. Negli Stati Uniti ai primi due posti nella classifica dei veicoli elettrici più venduti nel 2023 troviamo due modelli di Tesla, la Model Y e la Model 3, ma a sorprendere è il terzo veicolo elettrico più venduto: non si tratta di un’automobile ma di una e-bike. Un chiaro segnale di come l’attenzione alle tematiche ambientali sia sempre più forte e di come le persone stiano cercando anche soluzioni alternative per spostarsi all’interno delle città.

Lectric XP 3.0: la bici elettrica che ha conquistato gli Stati Uniti

Ma qual è questa bici elettrica che ha saputo conquistare gli americani? È la Lectric XP 3.0. Si tratta di una bici dotata di un motore elettrico da 500 W, una batteria da 500 Wh (ma, pagando di più, può essere scelto anche il modello con una batteria da 1000 Wh) e un’autonomia di 45 miglia (ovvero 72,5 chilometri). Ma i punti di forza della Lectric XP 3.0 sono anche altri: si tratta infatti di una bicicletta pieghevole, facile quindi trasportare in modo da poterla utilizzare anche quando si esce dalla propria città o ci si trasferisce in un’altra località per un breve periodo di tempo. Le ruote sono inoltre adatte a percorrere qualsiasi tipo di strada, dal quelle asfaltata a quelle sterrate.

Per quel che riguarda il prezzo, la Lectric XP 3.0 costa 999 dollari, ovvero circa 930 euro al cambio attuale (il prezzo aumenta di 200 dollari se si sceglie di far installare la batteria Long-Range, ovvero quella da 1000 Wh). Certo non è la e-bike più economica in assoluto tra tutte quelle presenti sul mercato, ma è comunque un buon prezzo considerando le caratteristiche che abbiamo descritto in precedenza, a partire dal motore elettrico alla batteria e per finire l’autonomia.

Lectric XP 3.0: i dati delle vendite

Dal 2019 al 2023 la Lectric XP 3.0 è stata venduta sempre di più, tanto da aver superato la quota di 400.000 esemplari venduti. Ma, i dati recenti, inducono la Lectric a guardare con ottimismo al futuro.

L’azienda, che produce anche altri modelli di biciclette (non solo la XP 3.0) ha commentato con una nota la notizia che la propria e-bike è stato il terzo veicolo elettrico più venduto negli Stati Uniti lo scorso anno: “Nel 2023 Lectric ha contribuito a elettrizzare più americani di Ford, Volkswagen, Hyundai, Rivian, Lucid, BMW e Porsche messe insieme. Gran parte di questa crescita è alimentata dal successo della bici elettrica più popolare di Lectric, la Lectric XP, che è il terzo veicolo elettrico più popolare in America dietro solo alla Tesla Model 3 e alla Model Y”.

Una bella soddisfazione per l’azienda americana ma i dati delle vendite di questi modelli di e-bike sono una buona notizia anche per l’ambiente, considerato che una circolazione sempre maggiore di veicoli a zero emissioni, come appunto le bici elettriche, aiutano la lotta contro il sempre maggiore inquinamento e il cambiamento climatico.