Una startup americana ha realizzato dei pannelli solari in grado di far percorrere dai 30 ai 40 km in più alle varie automobili a zero emissioni

Fonte: 123RF Il progetto di una startup americana: pannelli solari per migliorare l'autonomia delle auto elettriche

Uno dei principali problemi che sta limitando la diffusione delle automobili elettriche è l’autonomia della batteria: da molti automobilisti sono considerati troppo pochi i chilometri che queste vetture a zero emissioni sono in grado di percorrere, tenendo presente anche che l’autonomia reale dipende anche dalle condizioni climatiche esterne e in certi mesi dell’anno può risultare di parecchio inferiore a quella dichiarata dalla casa costruttrice. Se si tiene presente anche il fatto che per effettuare poi una ricarica completa sono necessarie diverse ore di tempo, è comprensibile il fatto che siano in tanti coloro che nutrono anche delle perplessità riguardo a queste auto. Gli ingegneri delle varie case automobilistiche, ma non solo, sono al lavoro per cercare di migliorare le prestazioni delle varie batterie e una dei progetti più interessanti riguarda l’utilizzo di pannelli solari in grado di aumentare l’autonomia.

Autonomia auto elettriche: di quanto può aumentare con i pannelli solari

Il progetto dei pannelli solari sulle auto elettriche per far in modo che l’autonomia della batteria possa aumentare è un’idea della startup americana DartSolar. Il progetto è stato avviato già da alcuni mesi e ora è testato sulle Tesla Model Y.

I pannelli solari fotovoltaici estraibili verrebbero montati sopra il tettuccio dell’auto: in totale sarebbero sei, ciascuno con una potenza nominale di 160 Watt per una potenza totale di sistema di 960 Watt. Ma di quanto può aumentare l’autonomia della batteria? Secondo quanto dichiarato dalla DartSolar, le automobili che dovessero montare sul proprio tettuccio questi pannelli solari potrebbe avere un’autonomia tra i 30 e i 40 chilometri in più al giorno. Questo indipendentemente dal tipo e dal modello di automobile.

Quanto costano i pannelli solari per auto elettriche?

Ovviamente installare i pannelli solari fotovoltaici estraibili sulla propria automobile elettrica ha un costo: il kit della DartSolar ha un prezzo di 3.450 dollari (ovvero un po’ meno di 3.300 euro al cambio totale).

Questo sistema, sempre secondo quanto affermato dalla startup americana, avrebbe una vita di oltre dieci anni. In pratica, per poter percorrere tra i 30 e i 40 chilometri in più al giorno con la propria auto elettriche si dovrà sostenere una spesa di circa 330 euro all’anno.

Pannelli solari per auto elettriche: gli svantaggi

Va però ricordato che al momento si tratta di una soluzione in via sperimentale che, oltre ai pro di cui abbiamo già parlato, ha anche dei contro. Il sistema di pannelli fotovoltaici estraibili sono per esempio molto ingombranti, oltre a essere una soluzione che ha anche un impatto sull’estetica dell’automobile oltre che a oscurare totalmente la vista in tutti quei modelli che sono dotate del tettuccio panoramico.

Essendo in fase sperimentale, non si hanno certezze per quel che riguarda la durata e le effettive prestazione nel corso del tempo. Insomma, si tratta di una soluzione che va ancora verificata e migliorata prima di poterla considerare un’utile soluzione per aumentare l’autonomia delle batterie delle vetture a zero emissioni. Ma quel che è certo è che si tratta di un’opzione interessante sui le varie aziende possono approfondire la ricerca per il prossimo futuro e per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile.