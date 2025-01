Fonte: Ufficio Stampa Renault Ecco i risultati di Renault nel 2024

Il mercato delle quattro ruote, soprattutto in Europa, sta attraversando un periodo difficile, anche per via di un’elettrificazione che procede a ritmo troppo lento. In un contesto complicato, però, il Gruppo Renault è riuscito a trovare la quadra, orientandosi al meglio tra le sfide del mercato e registrando un passo in avanti in termini di unità vendute. Vediamo, quindi, come è andato il 2024 per l’azienda francese che, pochi giorni fa, è riuscita a conquistare anche l’ambito titolo di auto dell’anno.

Un passo in avanti importante

Nel corso del 2024, il Gruppo Renault è riuscito a commercializzare circa 2,26 milioni di unità. Il dato in questione è “globale” e riguarda tutti i mercati in cui l’azienda francese opera. Nel confronto con il 2023, il Gruppo è riuscito a registrare una crescita dell’1,3% in termini di unità vendute. Si tratta di un risultato importante soprattutto considerando le difficoltà attuali del mercato e, come accennato in precedenza, i problemi legati all’elettrificazione, soprattutto in Europa.

È proprio dal mercato europeo che arrivano ottime notizie: nel corso del 2024, infatti, il Gruppo ha raggiunto circa 1,59 milioni di unità vendute in Europa con un incremento del 3,5% su base annua. L’azienda cresce anche oltre i confini europei facendo segnare ottimi dati anche in Brasile (+10,3%) e in Corea del Sud (+80,6%).

Il marchio Renault ha toccato quota 1,57 milioni di unità con un incremento dell’1,8% (considerando autovetture e veicoli commerciali) nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. In Europa, inoltre, il brand ha superato il milione di unità vendute, con una crescita del 3,3%. Da segnalare gli ottimi dati ottenuti in mercati chiave come il Regno Unito (+21%), la Spagna (+10,8%) e l’Italia (+6,7%). A sostenere i risultati del marchio francese sono stati, in particolare, i veicoli elettrici e, soprattutto, ibridi in grado di soddisfare le esigenze degli automobilisti.

Il contributo delle ibride Renault

Seguendo quanto previsto dalla Renaulution, il piano industriale lanciato nel 2021, il brand Renault sta continuando a investire nell’elettrificazione e i risultati sono positivi. Le vendite di veicoli elettrificati, infatti, sono aumentate del 20% in Europa. Si registra, inoltre, un aumento del 30% per le vendite dei veicoli Full Hybrid. Questo risultato pone Renault al secondo posto in Europa in un segmento di mercato molto importante per centrare gli obiettivi di elettrificazione.

A sostenere le vendite delle auto ibride di Renault c’è anche il nuovo sistema chiamato, dalla stessa azienda, “super ibrido” e utilizzato sui modelli di fascia più alta. Attualmente, la gamma Full Hybrid di Renault spazia dal segmento B al segmento D. Da segnalare anche un miglioramento del 9% per quanto riguarda le auto elettriche. Per sostenere le vendite delle auto a zero emissioni, Renault ha in programma un’importante novità con il lancio della Nuova Renault 4 E-Tech Electric.

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, ha così commentato i risultati ottenuti: “Nel 2024, la crescita di Renault è stata sostenuta dalle scelte di prodotto e tecnologia della Renaulution, il piano portato avanti con coerenza dai team della Marca negli ultimi quattro anni. La nostra offensiva prodotto, che offre il meglio dei veicoli elettrici e ibridi, è un successo e Renault 5 E-Tech Electric è appena stata eletta Auto dell’anno dalla giuria COTY (Car of the Year)”