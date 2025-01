Fonte: Ufficio Stampa SMART SMART, nuove strategie in arrivo.

Cambio di rotta per SMART: la Casa automobilistica che fa capo a Mercedes e Geely ha deciso di rivedere i piani legati alla produzione di sole vetture elettriche, optando per un nuovo modello ibrido già in fase di sviluppo.

Non solo elettrico: SMART punta sul motore benzina ibrido

Anche SMART entra a far parte dell’elenco dei brand che stanno cambiando idea sulla dismissione dei motori endotermici-ibridi in nome di una transizione all’elettrico diventata più sofferta del previsto.

Dopo la fuga di notizie che mostravano una versione endotermica della SMART #5, la stessa Casa tedesca ha confermato che una variante ibrida del modello è già in fase di sviluppo e verrà commercializzata insieme alle versioni 100% a zero emissioni.

La nuova versione ibrida della SMART #5, stando alle indiscrezioni circolate fino a questo momento, dovrebbe essere equipaggiata con un motore benzina turbo da 1.5 litri a quattro cilindri, unito a una trasmissione ibrida elettronica a doppia modalità (E-DHT) per una potenza complessiva combinata di 110 CV.

Il sistema ibrido dovrebbe comprendere batterie al litio-ferro-fosfato da 8,5 kWh o 19,1 kWh, con un’autonomia in elettrico che sarebbe rispettivamente di 54 e 121 chilometri. L’autonomia totale, invece, dovrebbe superare i 1.400 chilometri. SMART non ha ancora annunciato la data della possibile uscita del nuovo modello ibrido, ma è probabile ipotizzare che avvenga per il 2026.

La volontà di compiere un passo indietro nel piano di elettrificazione di tutti i modelli è dettata da diversi fattori, e continuare a proporre vetture ibride all’interno del listino SMART consentirebbe all’azienda di superare alcune criticità del full-electric, come le infrastrutture di ricarica limitate e i tempi prolungati di rifornimento.

L’annuncio dell’uscita della nuova Smart #5 era arrivato in occasione di un evento andato in scena a Byron Bay, in Australia: in quell’occasione la Casa aveva svelato l’arrivo di un nuovo modello fondamentale nella strategia di crescita.

La #5 è la SMART più grande di sempre e nelle intenzioni del brand dovrebbe diventare un veicolo di riferimento per il segmento mid-size SUV premium. Già al momento del lancio SMART aveva fatto intendere che il modello avrebbe incluso diverse varianti, così da poter soddisfare le esigenze di tutti i potenziali acquirenti e le ultime indiscrezioni confermano l’arrivo di una variante ibrida.

In linea con le altre Case automobilistiche

La decisione presa da parte di SMART è in linea con quella di tante altre Case che negli ultimi mesi hanno deciso di rivedere i propri piani in fatto di transizione energetica. Di recente sono diverse le aziende che hanno annunciato di continuare lo sviluppo di motori termici.

Porsche, per esempio, avrebbe intenzione di riportare in auge il motore a benzina per Macan, uno dei suoi SUV più apprezzati: la versione elettrica del modello era stata lanciata nel mese di luglio del 2024, mentre ad aprile era stato ritirata la versione a benzina in Europa.

Anche Volvo ha fatto retromarcia sull’elettrico: l’obiettivo di diventare un’azienda di auto completamente elettriche resta, ma la scadenza è stata rimandata di un decennio, passando dal 2030 al 2040. La scelta è dettata da fattori di mercato, con una domanda ancora troppo debole nei confronti dei veicoli 100% a zero emissioni.