Fonte: Ufficio Stampa Smart

In occasione di un evento tenuto a Byron Bay, in Australia, Smart ha svelato la nuova Smart #5. Si tratta del terzo modello della nuova era della Casa che, dopo aver detto addio all’iconica Smart FortTwo, punta a creare una gamma completamente a zero emissioni, composta da crossover e SUV in grado di ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato delle quattro ruote globale.

In quest’ottica, la Smart #5 rappresenta un passaggio fondamentale di una strategia di crescita ben precisa. Il modello appena svelato in Australia (ma in arrivo anche in Europa), infatti, è la Smart più grande di sempre e punta a diventare un veicolo di riferimento per il segmento dei mid-size SUV premium. Di fatto, si tratta di un SUV elettrico di segmento D, pronto a sostenere le ambizioni della Casa, oggi parte del Gruppo Geely.

Smart diventa grande

Il debutto della nuova Smart #5 segna, in modo ancora più marcato rispetto a quanto avvenuto con le più piccole Smart #1 e #3, la strada che la Casa seguirà per il suo sviluppo dopo l’addio alla Smart ForTwo. Il futuro del brand è legato al segmento delle auto elettriche premium, con un focus sui veicoli “rialzati”, sempre più riferimento del mercato a zero emissioni. Il nuovo modello appena svelato da Smart si caratterizza per una lunghezza di 4,71 metri. Senza troppi giri di parole, la #5 è la Smart più grande di sempre. Da notare anche un passo superiore alla media del segmento e pari a ben 2,90 metri.

Le linee scelte da progettisti di Smart sono precise e confermano le idee alla base dello sviluppo del modello, in netta controtendenza con la storia del marchio. La nuova Smart #5 è un SUV con un design squadrato e un volume complessivo da vero SUV, senza inseguire le linee filanti tipiche di molti crossover che puntano a esaltare il carattere sportivo. Il nuovo modello di Smart ha un look molto più offroad rispetto alle sorelle minori e il suo carattere “pratico” viene esaltato dalle barre portatutto posizionate sul tetto.

Il family feeling con gli altri modelli Smart è evidente andando a dare un’occhiata alle scelte di design per il frontale, con gruppi ottici a sviluppo orizzontale, e il posteriore. La nuova Smart #5 rappresenta un’evoluzione dei precedenti modelli Smart, da cui riprende diversi elementi, portando avanti un linguaggio di design ben preciso e che, anche in futuro, andrà a coinvolgere tutta la gamma Smart, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo.

All’interno dell’abitacolo c’è tanto spazio alla tecnologia. Da segnalare, in particolare, il display head-up a realtà aumentata da 25,6 pollici oltre a un quadro strumenti LCD Ultra HD a colori da 10,3 pollici a cui si affiancano due display AMOLED 2.5K da 13 pollici. C’è anche l’assistente vocale basto sull’intelligenza artificiale generativa, pronto a fornire risposte precise al conducente. La gestione del sistema AI è affidata al chip AMD V2000.

Fonte: Ufficio Stampa Smart

Gli interni sono in pelle e includono i sedili “zero-gravity”, reclinabili fino a 121 gradi e dotati di curtain airbag a V, e cushion airbag nonché cinture di sicurezza integrate nello schienale. Sedili in pelle anche al posteriore, con tanto spazio per i passeggeri che hanno la possibilità di sfruttare 1,06 metri di spazio in altezza. Il vano di carico posteriore arriva fino a 1.530 litri di capacità.

Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, sottolinea: “Con questo veicolo, ci affacciamo su un nuovo segmento di mercato, confermando il nostro impegno verso la qualità, l’innovazione e la risposta alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Mentre ampliamo la nostra gamma di prodotti, rimaniamo concentrati nel fornire soluzioni di mobilità diversificate, adatte ai vari stili di vita in Europa e nel resto del mondo”

Elettrico e con una super autonomia

La nuova Smart #5 si basa su di una nuova piattaforma, con un’architettura a 800 volt. Stando alle informazioni fornite dalla Casa, il SUV, grazie a questa nuova piattaforma, è in grado di ospitare un pacco batterie con una capacità fino a 100 kWh. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica ultra-rapida, per ridurre al minimo i tempi di “rifornimento”. Per il momento, non ci sono ancora i dati ufficiali relativi all’autonomia nel ciclo WLTP.

È confermato, però, che il nuovo SUV di Smart sarà in grado di percorrere fino a 740 chilometri, considerando il ciclo di omologazione CLTC utilizzato per il mercato cinese. Il SUV, in ogni caso, sarà proposto in più versione e, molto probabilmente, è prevista la commercializzazione anche di una variante con batteria con capacità ridotta (pensata per un utilizzo prevalentemente in ambito urbano). Sulla questione, ne sapremo di più nel corso del prossimo futuro.

Smart ha anticipato la possibilità di sfruttare diverse modalità di funzionamento, tra cui Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock. Come sottolineato dalla stessa Casa, alcune modalità sono pensate per un utilizzo off-road del veicolo. La scelta di evidenziare quest’aspetto conferma la possibilità che il nuovo SUV arrivi sul mercato anche in versione dual motor, con un sistema di trazione integrale costituito da un motore elettrico collegato all’asse anteriore e uno all’asse posteriore. Anche per quanto riguarda le motorizzazioni disponibili sarà necessario attendere le prossime settimane.

Prezzi e disponibilità

Il debutto in anteprima mondiale della nuova Smart #5 è stato accompagnato dalla presentazione delle prime versioni del SUV, la Summer Edition, arricchita da una serie di accessori dedicati all’uso estivo, e la Premium+, probabile modello top di gamma del SUV. Si tratta, in ogni caso, solo di un assaggio di quella che sarà la gamma del nuovo modello di Smart.

Il lancio commerciale sul mercato globale è atteso per i prossimi mesi, con una gamma destinata a includere svariate varianti per mettere a disposizione della clientela una lunga serie di opzioni, in modo da soddisfare appieno le esigenze di tutti i potenziali acquirenti. Per il momento, Smart non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla commercializzazione del suo nuovo SUV.

Il listino prezzi della nuova Smart #5 e l’effettiva data di disponibilità del modello saranno rivelati soltanto in un secondo momento. Il debutto in Italia è confermato ma non è imminente: molto probabilmente, infatti, il veicolo di Smart sarà disponibile nel nostro Paese soltanto nel corso del 2025.