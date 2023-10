Yamaha Neo’s: lo scooter elettrico che cambia la mobilità urbana

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Yamaha-Motor Yamaha Neo's, scooter elettrico

Il mondo dei veicoli sta attraversando una fase di transizione energetica, orientandosi sempre più verso l’adozione di soluzioni elettriche. Al centro di questa rivoluzione, si pone Yamaha con il suo Neo’s, uno scooter elettrico che combina innovazione tecnologica, design accattivante e rispetto per l’ambiente.

Yamaha Neo: l’evoluzione di un classico

La storia di Yamaha è ricca di modelli che hanno lasciato il segno nel panorama motoristico. Con il Neo’s, l’azienda giapponese intende proseguire su questa strada, proponendo una versione moderna e sostenibile di uno scooter cittadino. La sua eredità proviene dal modello basato sull’MBK Ovetto, ma il Neo’s si proietta nel futuro con un cuore elettrico e una serie di migliorie che lo rendono un veicolo a zero emissioni pronto a conquistare il mercato con un prezzo di lancio di 3599 euro.

Il design del Neo’s è un punto di incontro tra la tradizione e la modernità. Elementi come i fari dallo stile retro e le livree vivaci si uniscono a linee moderne e accattivanti, creando un look che cattura lo sguardo e rispecchia l’anima innovativa di questo scooter.

Un salto nel futuro: il propulsore elettrico

Il cuore pulsante del Neo’s è il suo propulsore full electric. Posizionato all’interno della ruota posteriore, questo motore elettrico rappresenta una rottura netta con il passato, eliminando la trasmissione tradizionale e riducendo significativamente il peso del veicolo. Queste scelte progettuali contribuiscono a creare un mezzo più maneggevole e silenzioso, caratteristiche fondamentali per gli spostamenti urbani.

L’assenza dello scarico è un altro tratto distintivo del Neo’s, che semplifica le operazioni di manutenzione e conferma l’attenzione di Yamaha verso un design funzionale e facilmente accessibile.

Caratteristiche e comodità

Oltre all’aspetto estetico e alla motorizzazione elettrica, il Neo’s offre una serie di caratteristiche pensate per migliorare l’esperienza di guida. Le protezioni laterali in plastica antiurto, le ruote da 13 pollici con freno a disco anteriore e un vano sottosella capiente, rendono lo scooter pratico e confortevole per l’uso quotidiano.

La batteria estraibile, con dimensioni ridotte e un peso di soli 8 kg, rappresenta una soluzione intelligente per estendere l’autonomia del veicolo. Una ricarica completa richiede circa otto ore, offrendo in cambio fino a 36 km di percorrenza.

Autonomia e facilità di ricarica

Il tema dell’autonomia è centrale quando si parla di veicoli elettrici. Yamaha ha affrontato questa sfida progettando una batteria facilmente estraibile e trasportabile. Questa caratteristica permette di estendere l’autonomia del Neo’s, offrendo la possibilità di scambiare la batteria scarica con una carica in modo rapido e semplice.

La ricarica completa richiede circa otto ore, un tempo che può essere organizzato durante le ore notturne o nei periodi di inattività dello scooter, garantendo così una disponibilità costante per gli spostamenti giornalieri.

Yamaha Neo, un passo verso il futuro sostenibile

Yamaha Neo’s rappresenta un passo avanti importante verso un futuro in cui la mobilità urbana è sinonimo di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Con il suo design accattivante, il cuore elettrico e una serie di caratteristiche pensate per migliorare la comodità e l’efficienza, questo scooter è pronto a diventare un punto di riferimento nel panorama dei veicoli elettrici a due ruote. Yamaha conferma così la sua vocazione all’innovazione, proponendo un mezzo che combina tradizione e futuro, pronto a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alle tematiche ambientali e alla qualità del prodotto.