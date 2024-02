Nato a Genova nel 1985, laureato in architettura ma con una formazione multidisciplinare. Da anni collabora con riviste specializzate trattando temi legati alla mobilità sostenibile e al mondo bici, occupandosi in particolare del segmento e-bike e di tutte le novità che lo riguardano

Fonte: motorcyclesports.net/ Il nuovo Surge S32 è un veicolo modulare capace di diventare scooter o risciò, in soli tre minuti

Vi ricordate la vecchia Ape, quella che usavano i contadini per raggiungere i campi? Bene, immaginate adesso che dalla ruota centrale esca uno scooter e che il resto del veicolo rimanga lì dov’è. Quanto sarebbe comodo comprare un solo mezzo e poter poi scegliere se usarlo tutto o una sua parte? Ho sempre fantasticato su automobili che si dividono e diventano moto, o autobus che si sdoppiano per poi nel caso ricongiungersi. L’innovativo Surge S32 di Surge Automobiles mette in pratica questo genere di idee, per questo motivo rappresenta una vera rivoluzione nella mobilità. Combinando la praticità di un risciò con l’agilità di uno scooter in un unico veicolo elettrico modulare, questa soluzione all’avanguardia è progettata per rispondere in modo dinamico alla maggior parte delle esigenze di trasporto urbano.

Smart Switching Multi Powertrain (SSMP), la tecnologia di fondo

Una delle caratteristiche più distintive dell’S32 è il suo sistema Smart Switching Multi Powertrain (SSMP), che consente una transizione fluida tra le modalità di alimentazione. Quando lo scooter è agganciato al risciò, il motore e le batterie del risciò forniscono l’energia necessaria per entrambe le componenti del veicolo. Al momento della separazione, lo scooter attiva automaticamente le proprie batterie e il motore da 6 kW, consentendo spostamenti indipendenti e agili. Questa soluzione non solo ottimizza l’uso dell’energia ma garantisce anche una maggiore flessibilità nell’utilizzo quotidiano del veicolo.

Due modalità di trasporto unificate

La vera novità del Surge S32 risiede nella sua capacità di offrire due modalità di trasporto in un’unica soluzione. Non solo, le versioni disponibili sono ben tre:

PV , per il trasporto fino a tre passeggeri compreso il pilota;

LD , quella del classico pick-up;

HD, con il rimorchio completamente coperto.

Tutte passano alla configurazione scooter in soli tre minuti. Il cuore pulsante dell’S32 è la sua Avanzata Piattaforma Elettrica Scalabile Modulare (AMSEP), una base tecnologica che ospita le batterie estraibili, il motore situato sull’asse posteriore, l’elettronica di controllo e le ruote posteriori. Questo sistema non solo fornisce la potenza necessaria per il movimento ma consente anche una trasformazione rapida e intuitiva del veicolo, attraverso un’area di aggancio che permette l’inserimento dello scooter direttamente nella struttura portante del risciò.

Sicurezza e prestazioni, priorità assolute

Con una velocità massima di 45 km/h come risciò e di 60 km/h come scooter, l’S32 non solo garantisce prestazioni ottimali ma pone un accento significativo sulla sicurezza. Un meccanismo di bloccaggio elettromeccanico assicura che le due componenti del veicolo rimangano saldamente unite durante la guida, prevenendo separazioni indesiderate e potenzialmente pericolose.

Come abbiamo detto, l’S32 si distingue per la sua modularità, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere tra diverse configurazioni di risciò, ciascuna progettata per rispondere a specifiche esigenze di trasporto. L’unico problema che può venire in mente riguarda lo spazio in avanti che deve avere il veicolo per potersi sdoppiare, cosa non sempre garantita nei classici parcheggi urbani.

Principali Vantaggi del Surge S32

Il Surge S32 offre numerosi vantaggi che lo rendono una scelta ideale per la mobilità urbana:

Versatilità : La capacità di trasformarsi da un risciò per il trasporto merci o passeggeri a uno scooter per gli spostamenti individuali offre un livello di adattabilità senza precedenti . Gli utenti possono passare da un tipo di trasporto all’altro in soli tre minuti, massimizzando l’efficienza degli spostamenti urbani. Un risparmio di tempo, di spazio e di energia;

Sostenibilità : Operando interamente su energia elettrica , l’S32 riduce significativamente l’emissione di gas nocivi e contribuisce a un ambiente urbano più pulito. La modularità del veicolo e la possibilità di utilizzare solo la componente necessaria minimizzano inoltre l’uso eccessivo di risorse energetiche, sia in fase di esercizio che di produzione;

Agilità: Le dimensioni contenute del veicolo avrebbero un impatto benefico sul traffico, soprattutto quando si sceglie di utilizzare la versione scooter. Nelle città moderne, sempre più sature di automobili a loro volta sempre più grandi, non si tratta di un dettaglio trascurabile. Possiamo inoltre lasciare parcheggiato il nostro pick-up mentre usciamo a fare una breve commissione in scooter, per poi tornare e trovare sempre posto.

Una rivoluzione in attesa di lancio

Mentre il mercato attende con interesse ulteriori dettagli su prezzi e disponibilità, l’innovazione rappresentata da Surge S32 segna un punto di svolta nell’approccio alla mobilità urbana. La combinazione di praticità, efficienza energetica e rispetto per l’ambiente fa dell’S32 non solo un veicolo elettrico avanzato ma una vera e propria dichiarazione d’intenti sul futuro dei trasporti nelle aree urbane.

Con il Surge S32, Surge Automobiles introduce una soluzione tecnologicamente avanzata e apre la strada a una nuova era della mobilità urbana, dove efficienza, sostenibilità e innovazione si fondono per creare veicoli che non solo si adattano alle esigenze dell’utente ma promuovono anche un impatto ambientale ridotto. L’attesa per il suo lancio ufficiale è palpabile, visto che si tratta a tutti gli effetti di una nuova categoria di veicoli che potrebbero ridefinire il modo in cui viviamo e ci muoviamo nelle nostre città.