38enne distratto all'esame della patente a Como, scatta il controllo: scoperto kit radiocollegato

Un 38enne residente a Concorezzo è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per aver utilizzato un kit radiocollegato durante l’esame teorico per la patente B. L’uomo è stato scoperto grazie alla segnalazione dell’esaminatore, insospettito dal comportamento del candidato.

La scoperta del kit

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’esaminatore ha notato che il 38enne appariva distratto durante l’esame. Insospettito, ha contattato il 112 NUE per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno proceduto all’ispezione dell’uomo, scoprendo il kit audio-video nascosto sulla sua persona.

Denuncia e sequestro

Portato in Questura, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per violazione dell’articolo 1 della Legge 475 del 1925, che punisce chi si appropria delle capacità altrui in esami o concorsi. Il kit è stato sequestrato dalle autorità. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Como.

