45enne pestato a morte a Partinico per aver difeso il figlio, gli aggressori si consegnano: la ricostruzione

Un 45enne è stato pestato a morte da due giovani per aver difeso il figlio 17enne. È successo a Partinico, in provincia di Palermo. L’uomo era intervenuto in soccorso del figlio che in quel momento era stato preso di mira dai due aggressori davanti agli occhi della madre, ma gli stessi si sarebbero accaniti su di lui. Il 45enne è morto poco dopo all’ospedale e gli assalitori si sono consegnati spontaneamente alle autorità.

45enne pestato a morte a Partinico

Domenica 30 marzo un fatto di sangue ha macchiato la città di Partinico, in provincia di Palermo. Un uomo di 45enne, titolare di una rivendita di frutta e verdura in largo Avellone, è intervenuto per difendere il figlio dall’aggressione da parte di due giovani.

Gli assalitori si sarebbero dunque accaniti sull’uomo, pestandolo e ferendolo gravemente. Il 45enne è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Civico di Partinico.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Un 45enne è stato pestato a morte da due giovani contro i quali era intervenuto per difendere il figlio 17enne. L’uomo è morto poco dopo all’ospedale. Gli assalitori si sono consegnati alle autorità

A causa delle ferite riportate dall’aggressione l’uomo è morto poco dopo. Come scrive La Sicilia Web la vittima si chiamava Gioacchino Vaccaro.

All’ospedale è stato accompagnato anche il figlio che presentava ferite alla testa. Dopo l’aggressione i due presunti responsabili si sono dati alla fuga per poi consegnarsi alle autorità.

Una prima ricostruzione

Nel pomeriggio di domenica 30 marzo il figlio di Vaccaro, un giovanissimo di 17 anni, si trovava in largo Avellone a Partinico insieme alla madre. In quel momento un’auto è passata a tutta velocità portando il 17enne a urlare per redarguire i conducenti. Questi ultimi, secondo Palermo Today, avrebbero iniziato ad aggredire il ragazzino.

La madre avrebbe dunque chiamato in soccorso il marito, Gioacchino Vaccaro, il quale sarebbe prontamente intervenuto per difendere il figlio. I due aggressori si sarebbero dunque accaniti su di lui colpendolo con calci e pugni.

Secondo un’altra versione pubblicata da Live Sicilia, invece, sarebbe stato proprio il 45enne a redarguire i due giovani che sfrecciavano lungo la strada. Le indagini sul caso sono ancora in corso.

Gli aggressori si sono consegnati

Dopo essersi allontanati, infine, i presunti aggressori si sarebbero presentati al commissariato di polizia per fornire la loro versione dei fatti. La polizia di Stato sta proseguendo con le indagini.

Non si esclude che l’aggressione sia stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza della zona. Per ricostruire la vicenda gli inquirenti ascolteranno gli amici e i conoscenti della vittima, oltre ai possibili testimoni dell’episodio.

Nel settembre 2024 a Mestre un 26enne è stato ucciso a coltellate mentre tentava di difendere una donna da un tentativo di rapina.