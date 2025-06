A che ora vedere la Luna delle Fragole mercoledì 11 giugno 2025, la prossima così "bassa" sarà nel 2043

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Occhi al cielo per la Luna delle Fragole. Mercoledì 11 giugno 2025 si potrà osservare uno spettacolo mozzafiato, che non si replicherà prima dell’anno 2043. L’origine del nome Luna delle Fragole affonda le sue radici nelle tradizioni dei nativi americani, per i quali giugno rappresentava il mese della raccolta delle fragole selvatiche.

Quando vedere la Luna delle Fragole in Italia

La Luna delle Fragole, quest’anno, si verificherà l’11 giugno 2025 alle 9,44 (ora italiana), cioè quando nel nostro Paese sarà giorno.

L’occasione per osservarla nel territorio italiano, quindi, sarà la notte tra il 10 e l’11 giugno. La Luna si presenterà estremamente bassa sull’orizzonte, quasi “schiacciata”.

Lo spettacolo mozzafiato della Luna delle Fragole nel cielo di Dubai, nel 2022. Quella di quest’anno sarà la più bassa da qui all’anno 2043.

Perché la Luna delle Fragole del 2025 è un evento “eccezionale”

La Luna delle Fragole del 2025 rappresenta un evento particolarmente eccezionale, che non si replicherà a breve termine.

La Luna piena di giugno, infatti, è generalmente la più bassa dell’anno nell’emisfero settentrionale ma è probabile che il fenomeno quest’anno sia ulteriormente amplificato.

Non è prevista un’altra Luna piena in posizione così bassa nel cielo prima dell’anno 2043.

Perché la Luna delle Fragole si chiama così

L’origine del nome Luna delle Fragole è legata alle tradizioni dei nativi americani, che ritenevano giugno il mese della raccolta delle fragole selvatiche e collegando questo appuntamento allo spettacolo offerto dal cielo proprio in quel periodo dell’anno.

La Luna delle Fragole può apparire con una sfumatura rossastra ma questa particolare colorazione non ha nulla a che fare con il suo nome. Il suo aspetto è legato alla posizione così vicina all’orizzonte, che fa sì che la luce riflessa verso il nostro Pianeta attraversi lo strato più spesso e inferiore dell’atmosfera. Le lunghezze d’onda più corte della luce (“luce blu”) sono disperse, mentre quelle più lunghe, come la “luce rossa”, raggiungono i nostri occhi, facendo sembrare la Luna rossa, come una sorta di tramonto colorato.

In Europa la Luna piena del mese di giugno veniva chiamata anche Luna del Miele, un nome poetico scelto per indicare un periodo di abbondanza, di matrimoni e di raccolti.