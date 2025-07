A Ladispoli scatta l'allarme coccodrillo, dopo il leone il sindaco invita alla cautela: "È nel fiume"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prima il leone poi il coccodrillo: a Ladispoli scatta l’allarme e il sindaco invita alla cautela. Secondo diverse testimonianze e alcune foto ci sarebbe un coccodrillo nel fiume. Il sindaco precisa però che potrebbe trattarsi di un caimano di 50–70 cm o di uno scherzo di pessimo gusto.

Avvistato un coccodrillo

Ladispoli è la nuova Jumanji, con più animali esotici di qualsiasi altra città del litorale laziale. Sembra infatti che sabato 26 luglio sia stato avvistato un coccodrillo di piccole dimensioni lungo le sponde del fiume Sanguinara.

Nessuno è riuscito a catturarlo, ma ci sono diverse foto e video che testimonierebbero la presenza dell’animale. Gli esperti però, alla vista delle immagini, hanno subito chiarito che non si tratti di un coccodrillo o di un alligatore, bensì di un caimano. Questo ha dimensioni ridotte rispetto al coccodrillo, ovvero tra i 50 e i 70 cm.

ANSA In foto un coccodrillo

Dalle foto però potrebbe emergere un altro dettaglio fondamentale: si potrebbe trattare di uno scherzo. Potrebbe infatti essere solo un pupazzo o una riproduzione in miniatura, comunque non un coccodrillo.

La ricerca dell’animale

Le immagini e i video del presunto coccodrillo hanno comunque allertato polizia e Protezione Civile, che si sono mobilitate per cercare l’animale. Infatti, se si trattasse di un caimano, c’è comunque il rischio di danni a persone.

Ora che è diventata una notizia virale, le ricerche lungo le sponde del fiume sono state svolte anche da cittadini comuni in cerca di uno scatto virale. In ogni caso, nelle ultime ore non è più stato visto né il presunto coccodrillo né il possibile caimano o il pupazzo.

Se non fosse uno scherzo, l’animale potrebbe essersi allontanato lungo il corso d’acqua. Per questo il sindaco, in un annuncio sui social, chiede alla popolazione di segnalare eventuali avvistamenti così da catturarlo e liberarlo in un’area sicura.

L’annuncio del Comune di Ladispoli

Nel post Facebook si legge che sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti la possibile presenza di un rettile di modeste dimensioni sul fiume Sanguinara. Il comunicato ufficiale, firmato dal sindaco Alessandro Grando, parla di un esemplare di caimano tra i 50 e i 70 cm. In ogni caso precisa: “Non si esclude che possa trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto”, che non sarebbe strano dopo i fatti del leone fuggito dal circo.

Il post invita alla cautela e alla prudenza, rassicurando la popolazione che le autorità sono state allertate e interverranno per catturare l’animale. Infine si chiede ai cittadini di prestare attenzione e di segnalare eventuali avvistamenti alle forze dell’ordine.

Non potevano mancare i commenti sotto al post, molti divertiti, come chi osserva che ormai il sindaco sta giocando a Jumanji, o chi ricorda Rino Gaetano: “Ahi Maria, mi manca il tuo amor. Il mio caimano nero piangendo mi confidò che non approvava il progetto del metrò. Ahi Maria, da te tornerò…”.