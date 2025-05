A Torino 19enne ucciso in strada con una coltellata al cuore, aggressore in fuga: è caccia all'uomo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ragazzo di 19 anni di origini nordafricane è stato ucciso con una coltellata alla schiena mentre si trovava in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Il fendente ha perforato il cuore della vittima, risultando quindi fatale. L’aggressore si è dato alla fuga e le Forze dell’Ordine hanno avviato una caccia all’uomo per identificarlo e arrestarlo.

19enne accoltellato a Torino

L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di venerdì 2 maggio 2025, intorno alle ore 23:30 in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino.

La vittima, un ragazzo di 19 anni di origini nordafricane, stava camminando in strada quando è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore.

La zona di Torino dov'è avvenuto l'omicidio in strada di un ragazzo di 19 anni

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta improvvisamente e l’assassino si è dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento dei soccorsi

L’aggressione è avvenuta davanti agli occhi di molte persone che transitavano per l’area, che hanno poi avvisato le Forze dell’Ordine.

Sul posto sono quindi accorsi gli agenti della Polizia di Stato e il personale medico del 118. Per il 19enne non c’era più nulla da fare: la coltellata alla schiena aveva perforato il cuore, risultando letale. La vittima si è accasciata davanti al civico 28 di via Monte Rosa, dove è deceduta poco dopo.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto, e hanno immediatamente dato il via alle indagini per risalire all’omicida.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, al momento sono state raccolte le immagini delle telecamere di tutta la zona nel tentativo di risalire all’identità dell’aggressore.

Le autorità hanno poi ascoltato le persone presenti, ma hanno anche chiesto ad altri eventuali testimoni di farsi avanti per contribuire a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo i racconti dei testimoni, l’aggressione sarebbe stata preceduta da un parapiglia, nel corso del quale un ragazzo è stato pestato mentre alcuni amici cercavano di proteggerlo, ma non è ancora chiara la correlazione tra i due casi. Stando a quanto si apprende dalle testate locali, la vittima non aveva precedenti noti e abitava in zona.