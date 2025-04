Antonietta Raco e il miracolo a Lourdes, tornata a camminare dopo 4 anni in sedia a rotelle: "Sentii una voce"

Quello vissuto da Antonietta Raco è stato un vero e proprio miracolo. Questo, almeno, è quanto stabilito dal Vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro, monsignor Vincenzo Carmine Orofino. La donna, ricordiamo, tornò a camminare a seguito di un pellegrinaggio a Lourdes dopo aver trascorso quattro anni su una sedia a rotelle a causa di una sclerosi laterale primaria. Antonietta Raco ha raccontato la sua esperienza in un’intervista: “In quell’istante avvertii, alla mia sinistra, una voce femminile, bellissima: era soave, leggera”.

Il racconto di Antonietta Raco

Il 16 aprile una nota pubblicata sul sito ufficiale del Santuario ha annunciato che l’esperienza di Antonietta Raco è, a tutti gli effetti, il 72esimo miracolo di Lourdes. La donna, oggi 67 anni, ha raccontato in esclusiva la sua esperienza a L’Avvenire.

Nel luglio 2009 si era recata in pellegrinaggio a Lourdes con un viaggio Unitalsi (l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) per pregare per una bambina malata di Sla e, come il rituale richiede, entrò nella grande vasca sorretta da tre dame.

Fonte foto: ANSA La guarigione di Antonietta Raco è stata riconosciuta come il 72° miracolo di Lourdes. La donna era affetta da sclerosi laterale primaria e dopo un bagno nella vasca benedetta riprese a camminare

Due delle tre donne che la sostenevano si allontanarono, e altrettanto fece la terza. “Ecco, fu allora che percepii la presenza di qualcun altro che mi sorreggeva il collo”, racconta Antonietta Raco a L’Avvenire. La donna si voltò ma non vide nessuno, poi avvertì “un grande dolore ad entrambe le gambe, prima di una sensazione di avvolgente sollievo”.

Poi arrivò “una voce femminile, bellissima: era soave, leggera”. Quella voce le avrebbe detto: “Non avere paura, non avere paura”. Il 5 agosto dello stesso anno, infine, si compì il miracolo.

Il miracolo del 5 agosto

Fino al 5 agosto 2009 Antonietta Raco non aveva parlato con nessuno di quella strana esperienza. Quella sera si trovava in casa sua, in Basilicata, e stava guardando la televisione insieme al marito. All’improvviso sarebbe arrivata nuovamente la stessa voce percepita a Lourdes. “Chiama tuo marito – mi diceva – diglielo”, racconta a L’Avvenire.

Quindi la donna si rialzò davanti agli occhi impressionati del marito, al quale infine raccontò tutto. La coppia chiamò il medico di base e il parroco. Il medico, incredulo, la mandò al Centro Sla dell’Ospedale Molinette di Torino per una visita approfondita, e Antonietta entrò in quel reparto camminando sulle sue gambe. Lo stesso primario del reparto, il professor Adriano Chiò, rimase senza parole. “La scienza, lui precisò, non era in grado di spiegare”, racconta Antonietta.

Si può guarire dopo un viaggio a Lourdes?

La vicenda è nota dal 2009, ovvero da quando Antonietta Raco riuscì a rialzarsi dalla sedia a rotelle dopo quattro anni in cui non era stata in grado di camminare. Sulla vicenda intervenne anche il Cicap, ovvero il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Un articolo pubblicato da La Stampa il 25 agosto 2009 riportava le dichiarazioni di Luigi Garlaschelli, responsabile sperimentazioni del Cicap.

In un intervento su Radio Grp Garlaschelli disse: “I miracoli di Lourdes sono i più documentati, perché passano al vaglio di ben tre commissioni“. A questo aggiunse: “In alcuni casi le diagnosi erano poco convincenti, in altri le cartelle cliniche erano prive di esami invece necessari” e ciò, sottolineò Garlaschelli, avrebbe spesso creato contrasti tra i medici coinvolti.

In quel contesto il Cicap invitò alla prudenza. Sul riconoscimento del 72° miracolo, per il momento, il Comitato non si è ancora pronunciato. Nel decreto di proclamazione del Santuario di Lourdes, tuttavia, si legge che ” il Comitato Medico Internazionale di Lourdes (CMIL) (…) ha dichiarato il carattere medicalmente inspiegato allo stato attuale delle conoscenze scientifiche della guarigione della signora”.