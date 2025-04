Anziana vittima del finto Piero Barone de Il Volo, 78enne truffata dal profilo fake e soldi persi "per amore"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Amalia, un’anziana donna siciliana, è caduta vittima di una truffa affettiva online: un falso profilo di Piero Barone, cantante de Il Volo, l’ha ingannata chiedendole denaro. Grazie all’aiuto della famiglia e al supporto della trasmissione Le Iene, ha potuto parlare con il vero artista e denunciare il raggiro.

La storia di Amalia

Amalia, un’anziana donna siciliana, è stata una delle vittime del raggiro affettivo di un finto profilo di Piero Barone. Il falso cantante de Il Volo l’avrebbe ingannata attraverso i social, iniziando con lei una conversazione che veniva raccontata come romantica.

Tanti gli inviti ai concerti e a passare del tempo insieme, mai davvero realizzati, per arrivare poi a farsi mandare piccole cifre dai 30 ai 100 euro dalla donna. In totale Amalia ha subito un raggiro economico equivalente a circa 2.000 euro.

Grazie all’aiuto dei familiari, dai figli ai nipoti, ma anche alle amiche, è riuscita a mettersi in contatto con lo show televisivo Le Iene, che a loro volta le hanno permesso di avere una chiamata con il vero Piero Barone.

Truffe affettive

Le truffe affettive, o più comunemente note come "romantiche", sono un inganno affettivo che sfrutta falsi profili, linguaggio manipolatorio e tecniche come il bombing e il grooming per spingere la vittima designata a elargire una serie di favori economici e non solo.

In un rapporto della Polizia Postale e delle Comunicazioni emerge che l’età delle vittime manipolate è intorno ai cinquant’anni e a salire. Inoltre, risultano essere più raggirabili le donne, spesso vedove o divorziate da molto tempo.

Nella maggior parte dei casi, le truffe avvengono non attraverso l’utilizzo di profili di personaggi pubblici, perché più facilmente riconoscibili come manipolazione, ma attraverso profili che sfruttano foto di persone non consapevoli di quanto sta avvenendo. Nella maggior parte dei casi, infatti, si può anche parlare del fenomeno di catfishing.

La chiamata con Piero de Il Volo

Nel caso della signora Amalia, la famiglia ha interpellato Le Iene e grazie a queste si è giunti a parlare direttamente con il vero cantante de Il Volo. In molti casi, purtroppo, non va altrettanto bene.

Gran parte del lavoro è stato svolto proprio dalla famiglia, che è rimasta vicina all’anziana e quotidianamente la metteva in guardia su quanto stava accadendo.

Piero Barone, nella chiamata effettuata con Amalia, ha detto di sapere che negli ultimi tempi sta girando una truffa che sfrutta il suo nome e la sua foto per ingannare le persone. In chiusura ha invitato Amalia e la sua famiglia a un concerto de Il Volo e ha spiegato, anche per tutte le altre possibili vittime di simili raggiri, che né lui né gli altri membri de Il Volo sono soliti contattare persone tramite i social con simili fini.