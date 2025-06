Appostamenti, telefonate mute e minacce: ex perseguita la nuova coppia e fa scattare l’ammonimento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato ammonito per stalking nei confronti della sua ex fidanzata e del nuovo compagno. Il provvedimento è stato emesso nei giorni scorsi dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, a seguito di una serie di comportamenti molesti e persecutori. La misura è stata adottata per tutelare la coppia e prevenire ulteriori azioni aggressive.

Dettagli del Provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato necessario a causa delle condotte ossessive del 50enne lombardo. L’uomo, non accettando la fine della relazione, ha iniziato a perseguitare la donna con telefonate mute a tutte le ore, appostamenti e visite indesiderate al domicilio e al luogo di lavoro del nuovo compagno. Questi comportamenti hanno generato un grave stato di ansia nella coppia e nei loro familiari e amici.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Il perdurare delle molestie ha spinto le vittime a rivolgersi alle forze dell’ordine per ottenere un provvedimento di cessazione delle condotte. Dopo un’attenta istruttoria, il Questore di Ancona ha emesso due provvedimenti di Ammonimento ex art. 8 della Lex n.38/2009, intimando allo stalker di interrompere ogni contatto e comportamento lesivo.

Importanza della Prevenzione

La misura di prevenzione nota come “Ammonimento del Questore” è un efficace deterrente per contrastare il fenomeno dello stalking prima che degeneri in azioni aggressive. La Polizia di Stato ricorda che, in caso di violazione dell’ammonimento, la condotta diventa perseguibile senza necessità di querela da parte della vittima.

Appello alle Vittime

La Polizia di Stato, sempre accanto alle donne, invita le vittime a chiedere aiuto per rompere la catena dei soprusi e della sopraffazione psicologica. Il Questore di Ancona ha sottolineato l’importanza della prevenzione, affermando: “Esserci sempre, è anche impedire prontamente che possano verificarsi condotte irreparabili, intervenendo prima che fatti reato siano commessi. La chiave è la prevenzione. Aiutateci ad aiutarvi”.

