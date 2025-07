Attaccato da uno sciame di vespe alla guida del trattore cade in un fosso: grave un 45enne, era allergico

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si trovava alla guida del proprio trattore, rientrando a casa dopo aver tagliato della legna, quando è stato attaccato da uno sciame di vespe. È successo a un uomo di 45 anni che, allergico alle punture di insetti, ha perso il controllo del mezzo cadendo in una scarpata. In gravi condizioni, si trova ricoverato presso l’ospedale di Pietra Ligure, in provincia di Savona. L’incidente è invece avvenuto nell’entroterra di Imperia.

Punto da vespe mentre è alla guida

Un uomo di 45 anni stava rientrando a casa alla guida del proprio trattore, che aveva preso per trasportare della legna.

Mentre si trovava per strada, al volante del mezzo agricolo, è stato circondato improvvisamente da uno sciame di vespe. Ripetutamente punto, il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incidente nell’entroterra di Imperia

Il trattore è precipitato in una scarpata, a circa 10 metri sotto il livello della strada, nella località di Nirasca, a Pieve di Teco, nell’entroterra di Imperia.

Grave un 45enne di Imperia

Allergico alle vespe, le numerose punture hanno causato una grave reazione allergica al malcapitato.

Nonostante il dolore l’uomo, ancora vigile, è riuscito a chiamare un familiare con il proprio cellulare.

Sul posto sono prontamente intervenuti il soccorso alpino, vigili del fuoco e personale sanitario.

Gravemente ferito, l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso Grifo presso il vicino ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Cosa fare di fronte a uno sciame

Quando ci si trova di fronte a uno sciame di vespe o api è fondamentale mantenere la calma, perché si tratta di insetti in grado di percepire le sensazioni di panico e paura.

È necessario evitare di fare movimenti bruschi o rapidi, assolutamente controproducente provare a schiacciarle, perché reagirebbero con aggressività.

Bisogna cercare di allontanarsi il più lentamente possibile, con movimenti fluidi e rilassati. Un consiglio è anche quello di evitare abiti colorati e profumi, che attirano gli insetti.

Se punti bisogna rimuovere il pungiglione con una pinzetta, pulire la zona con acqua e sapone e applicare un impacco freddo.

In caso di reazioni allergiche, come gonfiore diffuso e difficoltà respiratorie, è invece vitale cercare al più presto un aiuto medico.