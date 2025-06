Auto piomba sulla folla a Passau in Germania, tra i feriti anche la figlia di 5 anni del conducente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un uomo alla guida di un’auto ha travolto un gruppo di persone in Germania. È accaduto a Passau, città della Baviera al confine con l’Austria. Stando alle prime informazioni ci sono diversi feriti, alcuni in gravi condizioni, tra cui la moglie e la figlia di 5 anni del conducente. In corso le indagini, non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario dell’uomo.

Auto travolge persone a Passau in Germania

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 giugno, a Passau, città di 50 mila abitanti nella Germania meridionale, vicino al confine con l’Austria.

Secondo quanto riporta la Bild, verso le 15.30 una Mercedes condotta da un uomo è piombata sulla folla nei pressi della stazione ferroviaria della città bavarese.

Fonte foto: ANSA

L’uomo ha investito con l’auto un gruppo di persone. Immediati i soccorsi dopo l’allarme lanciato dai passanti.

Tra i feriti moglie e figlia del conducente dell’auto

Diverse le persone rimaste ferite, alcune in gravi condizioni.

La polizia locale ha riferito che cinque persone sono state ricoverate in ospedale.

Da quanto emerso tra i feriti ci sarebbero anche la moglie 38enne e la figlia di 5 anni dell’uomo alla guida dell’auto.

Arrestato l’uomo

L’uomo di 48 anni al volante della vettura è stato arrestato dalla polizia.

In corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Al momento non è chiaro se il conducente della vettura abbia deliberatamente investito la folla.