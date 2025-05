Bandiere Blu 2025, classifica regioni con Liguria e Puglia in testa: Calabria davanti a Campania e Sardegna

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Foundation for environmental education (Fee) ha diffuso gli elenchi delle Bandiere Blu 2025 per quel che riguarda comuni, spiagge e approdi turistici italiani. La regione leader si conferma la Liguria, tallonata dalla Puglia, ma attenzione anche alla Calabria, capace di mettersi alle spalle Campania e Sardegna. Per quel che riguarda i comuni, a ricevere l’agognata bandiera sono stati 246 (+10 rispetto al 2024). Le spiagge sono state 487 (+2), gli approdi turistici 84 (+3).

Quali sono i 246 comuni Bandiera Blu del 2025: guida la Liguria

La Liguria, nonostante abbia perso una bandiera, guida la classifica dei comuni con 33 località.

Subito dietro c’è la Puglia a 27 (3 nuovi ingressi), quindi la Calabria con 23 (3).

Fonte foto: Bandiere Blu

L’elenco dei 246 comuni Bandiera Blu del 2025

I 5 comuni non riconfermati, rispetto al 2024, sono:

Capaccio Paestum (Campania)

(Campania) Ceriale (Liguria)

(Liguria) San Maurizio d’Opaglio (Piemonte)

(Piemonte) Ispica (Sicilia)

(Sicilia) Lipari (Sicilia)

La classifica delle regioni, chi ha più comuni con la Bandiera Blu

Liguria: 33

33 Puglia: 27

27 Calabria: 23

23 Campania: 20

20 Marche: 20

20 Toscana: 19

19 Abruzzo: 16

16 Sardegna: 16

16 Sicilia: 14

14 Trentino-Alto Adige : 12

: 12 Lazio: 11

11 Emilia-Romagna: 10

10 Veneto: 9

9 Basilicata: 5

5 Piemonte: 4

4 Lombardia: 3

3 Friuli-Venezia Giulia : 2

: 2 Molise: 2

Quali sono le 487 spiagge Bandiera Blu del 2025: bene la Calabria

Nuovi ingressi anche per quel che riguarda le spiagge, in tutto 15:

Torino di Sangro (Abruzzo)

(Abruzzo) Cariati (Calabria)

(Calabria) Corigliano Rossano (Calabria)

(Calabria) Cropani (Calabria)

(Calabria) Sapri (Campania)

(Campania) Cattolica (Emilia-Romagna)

(Emilia-Romagna) Formia (Lazio)

(Lazio) Campofilone (Marche)

(Marche) Castrignano del Capo (Puglia)

(Puglia) Margherita di Savoia (Puglia)

(Puglia) Pulsano (Puglia)

(Puglia) San Teodoro (Sardegna)

(Sardegna) Messina (Sicilia)

(Sicilia) Nizza di Sicilia (Sicilia)

(Sicilia) Marciana Marina (Toscana)

L’elenco completo delle 487 spiagge Bandiera Blu del 2025

Quali sono gli 84 approdi Bandiera Blu 2025: bene il FVG

Fonte foto: Bandiere Blu

L’elenco degli 84 approdi Bandiera Blu 2025

La classifica delle regioni, chi ha approdi turistici con la Bandiera Blu

Liguria: 16

16 Friuli-Venezia Giulia : 14

: 14 Sardegna: 9

9 Campania: 8

8 Veneto: 8

8 Puglia: 7

7 Toscana: 7

7 Marche: 6

6 Calabria: 2

2 Lazio: 2

2 Sicilia: 2

2 Abruzzo: 1

1 Basilicata: 1

1 Emilia-Romagna: 1