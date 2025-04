Bernard Arnault potrebbe trasferirsi a Milano a Casa degli Atellani, è uno degli uomini più ricchi al mondo

Il miliardario francese Bernard Arnault, nella Top 5 degli uomini più ricchi del mondo, avrebbe intenzione di trasferirsi a Milano, presso la storica Casa degli Atellani, in Corso Magenta 65, che già possiede da qualche anno. La notizia è che adesso Arnault potrebbe spostare la sua residenza nel capoluogo lombardo, attirato dalla flat tax.

Chi è Bernard Arnaul

Il 76enne Bernard Arnault è il fondatore, presidente e ceo di LVMH, il Gruppo che controlla decine di marchi del lusso, fra i quali anche colossi come Bulgari, Fendi, Louis Vuitton, Zenith e Tiffany, fra molti altri.

Con un patrimonio di 178 miliardi di dollari, Bernard Arnault è il quinto uomo più ricco del mondo secondo l’ultima classifica di Forbes. Al cambio attuale, il suo patrimonio ammonta a quasi 162 miliardi di euro.

Prima di lui in classifica ci sono cinque americani. E nella Top 10, tolti gli americani, ci sono solo due europei: lui e lo spagnolo Amancio Ortega (Zara).

Di seguito la classifica delle 10 persone più ricche al mondo:

Elon Musk – 342 miliardi di dollari; Mark Zuckerberg – 216 miliardi; Jeff Bezos – 215 miliardi; Larry Ellison – 192 miliardi; Bernard Arnault – 178 miliardi; Warren Buffett – 154 miliardi; Larry Page – 144 miliardi; Sergey Brin – 138 miliardi; Amancio Ortega – 124 miliardi; Steve Ballmer – 118 miliardi.

Casa degli Atellani a Milano

Bernard Arnault acquistò Casa degli Atellani a Milano nel dicembre 2022. Si tratta di una dimora rinascimentale, restaurata nel 1919 dall’architetto Piero Portaluppi, celebre per ospitare la Vigna di Leonardo, un vigneto che nel 1498 venne donato a Leonardo da Vinci dal duca di Milano Ludovico il Moro.

Qualsiasi ipotesi in merito a un possibile trasferimento del gruppo LVMH è stata smentita. Bernard Arnault sarebbe intenzionato a trasferire a Milano unicamente la propria residenza e il domicilio fiscale, probabilmente al fine di sfruttare le agevolazioni della flat tax.

La flat tax per i ricchi

Sono centinaia i paperoni del mondo che hanno scelto di spostare la residenza in Italia, sfruttando la flat tax che consente di pagare 200.000 euro l’anno su tutti i guadagni. Spostare la residenza in un immobile di proprietà permette di portare il beneficio da 5 a 10 anni. Per i familiari che optano per la flat tax, il tetto cala a 25.000 euro.

La flat tax vale solo per i redditi esteri, mentre sui redditi generati in Italia restano valide le imposte ordinarie. Se circa 4.500 super ricchi hanno spostato la residenza in Italia, Milano è stata scelta da circa 2.200 fra loro.