Boom di influenza a Pasqua e Pasquetta, Pregliasco consiglia la mascherina a "fragili e a chi ha sintomi"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’influenza non dà tregua nemmeno durante le festività di Pasqua e Pasquetta. Con 15 milioni di casi già registrati e una curva ancora alta, il virologo Fabrizio Pregliasco lancia un messaggio chiaro: usare la mascherina, soprattutto se si è fragili o si hanno sintomi. Il rischio, durante i ritrovi familiari, è quello di una nuova ondata di contagi.

Influenza da record: Pasqua e Pasquetta a rischio

“Quest’anno l’influenza ci ha dato grandi soddisfazioni, in senso ironico ovviamente”, ha commentato Fabrizio Pregliasco durante un’intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

I numeri sono da record: 15 milioni di italiani colpiti da forme influenzali o altri virus respiratori e la curva epidemica che non accenna a scendere, a differenza degli anni passati.

Nella settimana di Pasqua, i casi restano alti: circa 375mila. Una situazione che preoccupa, soprattutto in vista delle festività, che tradizionalmente favoriscono i contatti ravvicinati tra persone. Ed è proprio in questo contesto che arriva il consiglio dell’esperto.

Il consiglio di Pregliasco: mascherina per sintomatici e fragili

“Se dico che serve la mascherina mi ribaltano”, scherza Pregliasco. Ma poi chiarisce: “Se si hanno sintomi, è bene metterla. E anche chi è fragile dovrebbe proteggersi”.

Il consiglio è quindi di buon senso: evitare contatti stretti se si è influenzati e usare dispositivi di protezione nei contesti affollati.

Una raccomandazione che ricorda le abitudini acquisite durante la pandemia da Covid, oggi in gran parte abbandonate, ma che restano utili contro la diffusione di altri virus respiratori.

Anche perché il sistema immunitario, dopo anni di ridotta esposizione ai patogeni, è meno pronto a rispondere.

Le nuove sfide tra virus influenzali e Covid

Pregliasco nelle scorse settimane aveva anche commentato la scoperta del nuovo coronavirus Hku5-CoV-2 in Cina. Pur invitando alla prudenza, ha escluso per ora allarmismi. “Serve monitoraggio costante, ma niente panico”, ha detto. “Non dobbiamo spaventarci, ma neanche ignorare questi segnali”.

Intanto, in Italia, la stagione influenzale continua. La raccomandazione generale resta quella di usare la mascherina in presenza di sintomi, evitare contatti non necessari e proteggere i più deboli. Un gesto semplice che può fare la differenza.