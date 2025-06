Carrefour in crisi e verso l'uscita dal mercato italiano, cosa potrebbe succedere alla catena di supermercati

Carrefour sarebbe sul punto di uscire dal mercato italiano. Il gruppo francese starebbe valutando seriamente una exit strategy e starebbe avendo dei colloqui riservati per liquidare le sue attività. Avrebbero manifestato interesse per la vendita Lidl, Esselunga e Conad. Negli ultimi anni la multinazionale ha già fatto dei passi indietro per quel che riguarda gli investimenti in Italia, decidendo di cedere la rete diretta dei punti vendita per concentrarsi sul franchising.

Carrefour pronto a uscire dal mercato italiano, cosa sta succedendo

Attualmente l’Italia rappresenta per Carrefour il quarto Paese in Europa per volume di affari, ma viene vista come un mercato complesso da gestire.

La multinazionale francese starebbe valutando di lasciare il Bel Paese alla luce dei numerosi bilanci chiusi in rosso negli ultimi anni. Nel 2024 le vendite hanno avuto una flessione del 5,3%. In totale hanno fruttato 3,63 miliardi di euro, con perdite pari a circa 250 milioni di euro.

Fonte foto: ANSA

“Ci sono attività o filiali per le quali decideremo di venderle o di unire le forze. Saremo molto attivi nei prossimi mesi”, ha spiegato l’amministratore delegato Alexandre Bompard durante l’assemblea generale del distributore.

Interesse manifestato da Lidl, Conad ed Esselunga

A rilanciare le indiscrezioni di una fuga dall’Italia del colosso francese è stato il settimanale tedesco Lebensmittel Zeitung che ha riferito di manifestazioni d’interesse da parte di Lidl ma anche di Conad ed Esselunga.

Il Sole-24 Ore ha tentato di andare a fondo della vicenda, provando a interpellare direttamente le società che sarebbero interessate all’affare. Nessuno ha però commentato i rumors. Massima riservatezza per il momento sulle eventuali trattative.

Già lo scorso novembre si era sussurrato di un passo indietro di Carrefour da alcuni mercati. Allora fu il Financial Times a parlare di una exit strategy dai paesi “non core”. Nella lista figuravano Italia Belgio, Romania e Polonia. Negli ultimi mesi, il gruppo francese è invece già uscito da Giordania e Oman.

Perché Carrefour vuole lasciare l’Italia e cosa potrebbe accadere

Sempre come spiegato dal Sole-24 ore, le ultime rilevazioni di Mediobanca hanno dimostrato come Carrefour sia nettamente al di sotto della media italiana per quel che riguarda la produttività, ossia le vendite per metro quadro: soli 5.716 euro contro i 7.770 del dato nazionale.

Laddove le indiscrezioni relative alla vendita dovessero trovare conferma, si potrebbe assistere allo scenario dello ‘spezzatino‘ in cui, spiega sempre il quotidiano finanziario milanese, le diverse insegne potrebbero comprare “lotti” con una serie di punti vendita che meglio si integrano con la propria realtà sia come format che per bacino di vendita.

Alcune catene di supermercati potrebbero ambire a tutti i format, cioè sia ai punti vendita Express sia a supermercati e ipermercati.

Non si esclude nemmeno l’ipotesi che potrebbe portare un’insegna di discount a rilevare gli Express posizionati nelle zone metropolitane e i supermercati non di grandi dimensioni per provare a introdursi in nuovi bacini.