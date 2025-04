Catania, 20enne arrestato con oltre mezzo chilo di droga nello scooter: cocaina, hashish e marijuana

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di Catania è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine della Polizia di Stato, volto a contrastare la criminalità diffusa e l’illecita cessione di droga.

Il controllo e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in via Fusco angolo via Torino a Catania, dove i poliziotti della IV Sezione-Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno fermato uno scooter che viaggiava ad alta velocità. Alla guida c’era un giovane, nel cui marsupio sono state trovate 20 bustine di marijuana del peso di 75 grammi, 15 involucri di cocaina del peso di 15 grammi, e 2 involucri di hashish del peso di 10 grammi. Inoltre, è stata rinvenuta una somma di denaro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio.

Ulteriori ritrovamenti

La ricerca è proseguita nel sottosella del motociclo, dove sono state scoperte altre 35 bustine di marijuana del peso di 356 grammi, 8 involucri di cocaina del peso di 6 grammi, e un involucro contenente una pietra di cocaina del peso di 3 grammi.

Perquisizione domiciliare

Successivamente, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del ventenne, residente nel quartiere Cibali, rinvenendo ulteriori 5 grammi di hashish. Il giovane pusher è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

