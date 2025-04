Catania, droga nascosta in cantina scoperta dai cani della Polizia: arrestato con hashish, erba e cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine nel quartiere Zia Lisa, dove i cani antidroga hanno individuato la droga nascosta in una cantina.

Il controllo e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Cinofili della Questura di Catania hanno effettuato un controllo nei vani cantina di uno stabile. I cani antidroga Maui e Ares hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti in una delle cantine.

Il ritrovamento della droga

Dopo accurate ricerche, i poliziotti hanno identificato il titolare della cantina, che è stato trovato in possesso delle chiavi. All’interno sono stati rinvenuti quasi 400 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana e alcuni grammi di cocaina, insieme a strumenti per il confezionamento. Parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Le conseguenze legali

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna presso la sua abitazione a Catania.

