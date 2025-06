Nino Tronchetti Provera beccato con Michelle Hunziker: tutto sull'imprenditore, dalla famiglia all'ex moglie

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo Giovanni Tronchetti Provera con Chiara Ferragni la scorsa estate, protagonisti del gossip di questa stagione sono Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera ormai usciti allo scoperto. Il manager, 57enne, proviene dalla nota famiglia di imprenditori, tra cui il cugino Marco: ha tre figlie e la sua ex moglie si chiama Francesca Malgara.

Chi è Nino Tronchetti Provera: data di nascita, biografia e carriera

Nato e cresciuto a Roma nel 1968, tra Ponte Milvio e Fontana di Trevi, ha frequentato il Liceo Marcantonio Colonna.

Ha poi frequentato l’Università Luiss a Roma laureandosi in Economia Aziendale con una tesi sulla compatibilità ambientale come opportunità di sviluppo per le aziende. Una scelta strategica per il futuro.

IPA Nino Tronchetti Provera e l’ex moglie Francesca Malgara

Entra in McKinsey e resta fino al 1997 conseguendo contemporaneamente un Master in Business Administration all’Insead di Parigi seguono Camfin-Pirelli e gruppo Telecom come Amministratore Delegato di Finsiel e Olivetti. La svolta professionale di Nino Tronchetti Provera arriva con la Venchi dove resta fino al 2007.

Che lavoro fa oggi Nino Tronchetti Provera

La consacrazione per il manager legato a Michelle Hunziker arriva con l’intuizione di fondare Ambienta con Mauro Roversi in un periodo in cui di green si parlava pochissimo, e non in chiave positiva.

Si tratta di una società di gestione del risparmio che si occupa di investimenti in sostenibilità. Nel corso degli anni ha aperto sedi a Londra, Milano, Parigi e Monaco di Baviera.

Ambienta, l’azienda di Nino Tronchetti Provera, investe in aziende pubbliche e private e gestisce oltre 3 miliardi di euro di asset in private equity, credito privato e mercati pubblici.

La famiglia il legame di parentela con Marco e Giovanni Tronchetti Provera

Il padre di Nino Tronchetti Provera è Luigi, cugino di Marco Tronchetti Provera, per gli amanti del gossip l’ex di Afef Jnifef.

Il manager paparazzato con Michelle Hunziker è quindi cugino di secondo grado di Giovanni, l’ex di Chiara Ferragni, legame di parentela che sta infiammando il gossip di questa estate.

La vita privata, dall’ex moglie Francesca Malgara a Michelle Hunziker

Virginia, Camilla e Allegra sono le figlie di Nino Tronchetti Provera nate dal matrimonio con l’ex moglie Francesca Malgara, attualmente direttore artistico di Mia Photo Fair Bnp Baripas. Laureata in Fotografia e Multimedia presso l’Università di Westminster a Londra, è tra le più note del suo settore.

Vanta numerose e prestigiose collaborazioni nazionali e internazionali di rilievo e fa parte del comitato di selezione del premio fotografico Prix Pictet.