Cocaina in auto e casa perquisita, spunta un fucile a canne mozze: 33enne arrestato a Potenza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Potenza per possesso di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto il 9 aprile durante un controllo stradale sulla SS Basentana, dove l’uomo è stato trovato con 100 grammi di cocaina e un panetto di 100 grammi di hashish nascosti nell’auto.

Il controllo e la scoperta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, due pattuglie della Questura di Potenza erano impegnate in un servizio mirato per prevenire reati di natura predatoria. Durante il controllo, l’auto del sospettato è stata fermata nell’area di sosta al km 4+405 della SS Basentana, in direzione Salerno. Gli agenti hanno scoperto la droga nascosta nell’abitacolo del veicolo.

Perquisizione domiciliare

La perquisizione è stata estesa al domicilio del conducente, dove sono stati trovati 22 artifici pirotecnici artigianali e un’arma del tipo “fucile a canne mozze”. Gli oggetti sono attualmente sotto esame per determinarne la provenienza e la corretta qualificazione.

Conseguenze legali

Il giovane, che aveva un solo precedente di polizia in materia di armi, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro” in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. Le indagini sono in corso e l’indagato è considerato innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

Fonte foto: IPA