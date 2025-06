Colf arrestata a Padova per un maxi furto di gioielli ai danni dei padroni di casa, quanti anni dovrà scontare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Donna arrestata a Padova per furto di gioielli e condannata a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ha commesso i reati mentre lavorava come colf.

La scoperta del furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il furto è stato scoperto nel 2020, quando la donna, che lavorava saltuariamente come colf in un’abitazione della zona Stanga di Padova, ha sottratto gioielli per un valore complessivo di 20.000 Euro. Gli investigatori del Commissariato “Stanga” sono stati insospettiti dall’assenza di segni di effrazione e dal perfetto stato d’ordine della casa, portandoli a concentrare le indagini su chi conosceva bene l’abitazione.

Le indagini

Le indagini si sono concentrate sulla donna, all’epoca cinquantenne, che durante le sue mansioni lavorative aveva notato i vari luoghi della casa in cui i gioielli erano custoditi. Dopo aver sentito le persone in ambito familiare, gli investigatori hanno raccolto prove sufficienti per accusarla del furto, avvenuto nel febbraio del 2020.

L’arresto

La Squadra Mobile ha rintracciato la donna presso il suo domicilio a Padova il 16 giugno scorso. Dopo gli accertamenti di rito, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Verona, dove dovrà scontare la sua condanna. La donna aveva anche altri precedenti di polizia per furti.

