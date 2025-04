Como, aggredisce due uomini con un coccio di bottiglia in piazza San Rocco: denunciato per lesioni aggravate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per percosse e lesioni aggravate dopo un’aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri in piazza San Rocco. L’uomo, di origine nigeriana e irregolare sul territorio, è stato fermato mentre minacciava due connazionali con un coccio di bottiglia.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 17.30 quando una volante, durante un controllo di routine, ha notato il 30enne in stato di agitazione. Gli agenti sono intervenuti prontamente, disarmando l’uomo e repertando la bottiglia, per poi assicurarlo nell’auto di servizio.

Le vittime e le conseguenze

Le vittime dell’aggressione, due uomini di 29 e 30 anni, sono state raggiunte dagli agenti. Uno di loro presentava ferite da taglio sull’addome e sanguinava da un labbro. Entrambi sono stati portati in Questura a Como per raccogliere le testimonianze e ricevere assistenza medica. Il 30enne ferito è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 7 giorni per trauma facciale.

Denuncia e provvedimenti

I motivi della lite sono stati definiti futili, ma hanno portato alla denuncia del 30enne nigeriano per percosse e lesioni aggravate. L’uomo, già con precedenti di polizia e provvedimenti amministrativi, è stato munito di un altro ordine di allontanamento secondo il Regolamento di Polizia Urbana. L’ufficio immigrazione valuterà ulteriormente la sua posizione amministrativa. Entrambe le vittime hanno sporto denuncia contro l’aggressore.

Fonte foto: IPA