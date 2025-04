Como, ubriaco disturba i passanti in piazza e aggredisce i poliziotti: denunciato per minacce e resistenza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per resistenza, minacce a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Como. Ieri pomeriggio, un uomo di 29 anni originario della Somalia, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato fermato in Piazza San Rocco mentre disturbava i passanti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 quando una volante è stata inviata sul posto. Gli agenti hanno individuato il 29enne, che si trovava in evidente stato di ebbrezza, e hanno tentato di identificarlo. L’uomo, privo di documenti, ha reagito con violenza, spintonando i poliziotti e inveendo contro di loro.

Trasferimento in Questura

Con non poche difficoltà, l’uomo è stato assicurato nell’auto di servizio e condotto in Questura. Durante il tragitto, ha continuato a sferrare calci e pugni dall’interno del veicolo, senza però causare danni. Una volta giunti in Questura, è stata confermata la sua irregolarità sul territorio e sono emersi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.

Provvedimenti in corso

Gli esperti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como stanno valutando l’emissione di un provvedimento nei confronti del 29enne somalo, da sottoporre al Questore Marco Calì.

