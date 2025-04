Caos in un bar di Como, 42enne ubriaco molesta i clienti e si scaglia contro i poliziotti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un 42enne denunciato per resistenza e oltraggio il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Como. L’uomo, di origini albanesi, è stato fermato nella notte del 25 aprile in un bar di via Ugo Foscolo per ubriachezza molesta e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno all’una di notte, quando una volante è stata inviata sul posto a seguito di una segnalazione. Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, stava disturbando la clientela del bar, nonostante un precedente intervento dei poliziotti che lo avevano allontanato poco prima.

Reazione violenta

Giunti sul posto, gli agenti hanno invitato l’uomo a salire in auto, ma la sua reazione è stata violenta e oltraggiosa. Ha iniziato a offendere pesantemente gli agenti e a resistere, spintonando uno dei due poliziotti. Dopo non poche difficoltà, l’uomo è stato assicurato nell’auto di servizio e portato in Questura.

Denuncia e provvedimenti

Una volta in Questura, sono emersi i suoi precedenti di polizia e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio aggravato a Pubblico Ufficiale, minaccia, ubriachezza molesta e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Gli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine sono già al lavoro per valutare un provvedimento amministrativo da sottoporre al Questore di Como Marco Calì e da notificare al 42enne albanese.

Fonte foto: IPA