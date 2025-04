Decreti attuativi per i corsi sostegno Indire 2025, oltre 50mila posti: chi può partecipare e i requisiti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Governo ha pubblicato i decreti attuativi per l’avvio dei corsi di sostegno Indire, che sono finalizzati al conseguimento di una specializzazione per insegnanti di sostegno alle attività didattiche di alunni con disabilità: chi può accedere ai quasi 50mila posti disponibili.

Cosa sono i corsi Indire

I nuovi decreti attuativi pubblicati dal Governo hanno avviato i corsi Indire, finalizzati al conseguimento della specializzazione sul sostegno alle attività didattiche degli alunni con disabilità.

Comincia quindi la fase operativa di questa specializzazione, che rappresenta un percorso rapido rispetto al tradizionale Tfa Sostegno, che solitamente è necessario per accedere alla professione di insegnante di sostegno nelle scuole pubbliche.

Fonte foto: ANSA Bambini il primo giorno di scuola

I corsi cominceranno a breve e dovrebbero concludersi entro la fine del 2025, con l’obiettivo di formare 85mila insegnanti di sostegno entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

Chi può accedere ai corsi

La platea principale di questi corsi di specializzazione è quella dei cosiddetti “triennalisti” o, come specificato nello stesso decreto: “i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici”.

Il periodo di lavoro non deve per forza essere continuativo, ma deve essersi svolto negli ultimi 5 anni. Per “anno scolastico” si intendono in realtà soltanto 180 giorni consecutivi di servizio, dal 1° febbraio agli scrutini finali.

I corsi sono anche aperti a coloro che hanno ottenuto una laurea abilitante all’insegnamento di sostegno in un Paese straniero, ammesso che l’istituto che ha rilasciato il titolo sia accreditato nel Paese stesso.

L’obiettivo: più insegnanti di sostegno

I corsi Indire si affiancano ai tradizionali percorsi universitari di specializzazione e puntano alla formazione rapida di 85mila insegnanti di sostegno al lavoro con bambini che hanno determinate disabilità.

La principale funzione di questi corsi sarà quella di mettere a disposizione del sistema scolastico circa sufficienti insegnanti di sostegno pienamente specializzati entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

La carenza di insegnanti di sostegno adeguatamente formati è uno dei punti dolenti di ogni anno scolastico in Italia. Questi corsi puntano a risolvere una delle carenze strutturali del sistema. Nel frattempo prosegue la vicenda della domanda sbagliata al concorso per la scuola.