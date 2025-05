Donna 39enne scomparsa da giorni a Roma ritrovata dalla polizia, era a colloquio con un parroco

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata ritrovata sana e salva Ester, una donna di 39 anni, grazie all’intervento della Polizia di Stato. La donna era scomparsa a Roma dopo essere rientrata da una trasferta a Milano per seguire la sua squadra del cuore. La scomparsa è stata attribuita alla sospensione di una terapia farmacologica di vitale importanza.

La scomparsa e le ricerche

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, Ester era già scomparsa cinque anni fa dopo aver interrotto la terapia, vagando per sette giorni in giro per l’Italia prima di tornare dai genitori. Questa volta, dopo un weekend a Milano, aveva salutato gli amici alla stazione di Roma per dirigersi da sola al lavoro, ma non è mai arrivata.

La denuncia e l’intervento della Polizia

La madre di Ester, preoccupata per la sua assenza e per il cellulare irraggiungibile, ha contattato la titolare dello studio di fisioterapia dove lavorava la figlia, scoprendo che non si era presentata dal venerdì precedente. In preda alla disperazione, ha denunciato la scomparsa agli agenti del IX Distretto Esposizione, avviando così le ricerche.

Il ritrovamento

Grazie a un dispiego straordinario di risorse, la Polizia è riuscita a ricostruire gli spostamenti di Ester. Dopo essersi presentata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I, si era diretta verso il mare, dove un pescatore ha ritrovato il suo zaino. Attraverso riscontri incrociati con la Polizia Postale, gli investigatori hanno tracciato le transazioni con le carte di credito di Ester, individuandola infine tramite le immagini di videosorveglianza mentre prelevava contanti in zona Flaminio.

Il lieto fine

Gli agenti l’hanno ritrovata poco dopo, in compagnia di un parroco che la esortava a tornare a casa. Quando ha visto i poliziotti, Ester ha capito che i suoi genitori la stavano cercando disperatamente e ha deciso di tornare da loro. La famiglia ha ringraziato pubblicamente gli agenti Federica, Gaia e Raffaele, coordinati dal dirigente Massimo Marino, per il loro impegno nel ritrovare Ester.

