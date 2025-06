Donna finisce in ospedale a Bolzano dopo essere stata aggredita dall'ex, la folle richiesta dell'uomo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bolzano, dove un cittadino tunisino è stato arrestato per violenza domestica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, culminando in un’aggressione.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di lunedì, personale specializzato della Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di M.F., un cittadino tunisino di 38 anni. L’arresto è avvenuto come aggravamento del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

Reiterazione delle condotte violente

L’uomo si è reso responsabile di svariate violazioni del divieto di avvicinamento, culminate in una aggressione avvenuta nel quartiere Oltrisarco. L’aggressione è stata motivata dalla folle richiesta dell’uomo di costringere la donna a tornare insieme a lui.

Conseguenze per la vittima

A seguito dell’aggressione, la donna è stata costretta a recarsi presso l’Ospedale di Bolzano, dove le sono state diagnosticate lesioni al volto giudicate guaribili in 10 giorni.

Provvedimenti giudiziari

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino tunisino è stato condotto presso la locale casa circondariale, dove rimarrà in attesa di ulteriori provvedimenti.

Fonte foto: IPA