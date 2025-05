Donna molestata a Parma, un uomo le sputa addosso e scoppia una rissa: quattro denunce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone sono state denunciate per rissa nei pressi della stazione ferroviaria di Parma. L’episodio è avvenuto nella notte, quando una lite tra un uomo e una donna è degenerata in uno scontro fisico. Gli agenti sono intervenuti per fermare la situazione.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 01.00 in via Bottego. Due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati inviati sul posto dopo una segnalazione di lite in strada tra un uomo e una donna.

La testimonianza della vittima

Giunti sul luogo, gli agenti hanno trovato una ragazza che ha dichiarato di essere stata importunata da un uomo straniero. L’uomo l’avrebbe strattonata, insultata e le avrebbe sputato addosso, per poi allontanarsi verso il piazzale Dalla Chiesa.

La rissa

Nel frattempo, una seconda volante ha individuato quattro persone coinvolte in una rissa nelle vicinanze della stazione ferroviaria. È stato accertato che tre dei quattro individui si erano intromessi nella lite per cercare il presunto molestatore della donna.

Denunce e conseguenze

Tutti i soggetti coinvolti sono stati fermati dal personale delle Volanti e accompagnati presso gli Uffici, dove sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di rissa e lesioni personali. Maggiori dettagli sull’accaduto sono disponibili su stazione ferroviaria.

Fonte foto: IPA