Donna ruba 400 euro di cosmetici e Termoli, violenta reazione dopo essere stata scoperta

Una giovane donna è stata arrestata per rapina a Termoli dopo aver tentato di sottrarre cosmetici da un supermercato. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto nel pomeriggio del 29 maggio, quando la donna ha cercato di fuggire senza pagare.

Il furto e l’intervento della polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un noto esercizio commerciale di Termoli. La donna, residente in un’altra provincia, si è impossessata di cosmetici per un valore di oltre 400 euro, nascondendoli in una borsa e tentando di oltrepassare le casse senza pagare. Fermata dal personale di vigilanza, ha reagito con violenza, colpendo e spintonando un addetto per cercare di fuggire.

L’arresto e le conseguenze

L’equipaggio della volante, impegnato nel controllo del territorio, è intervenuto prontamente, fermando la donna nei pressi dell’uscita del negozio. È stata arrestata per rapina impropria a causa della flagranza del reato, della condotta violenta e dei precedenti per reati contro il patrimonio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata condotta presso il carcere di Chieti, dove l’arresto è stato convalidato nei giorni successivi.

Misure aggiuntive e contesto

Nei confronti della donna è stato adottato dal Questore di Campobasso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Termoli. L’episodio si inserisce nel contesto delle attività quotidiane della Polizia di Stato per prevenire e contrastare i reati predatori, garantendo la sicurezza dei cittadini.

Fonte foto: IPA