Eredità di Moira Orfei divide la famiglia, scontro tra i figli Stefano e Lara per l'asta sui beni per il circo

Nuovo capitolo nella disputa familiare tra i figli di Moira Orfei. Al centro del disaccordo, l’evento “Il mito di Moira Orfei rivive” dove saranno messi all’asta oltre 200 oggetti, eredità della celebre regina del circo italiano. Promossa da Stefano Orfei, figlio di Moira, insieme alla moglie Brigitta Boccoli, l’iniziativa ha suscitato il disappunto della sorella Lara Orfei.

A Roma l’asta con i cimeli di Moira Orfei

La data dell’asta è fissata per giorno 10 giugno a Palazzo Cenci, a Roma. Alcuni giorni fa, dalle pagine del Corriere della Sera, Lara Orfei parlava delle “pellicce”, dei “costumi” e degli “effetti personali” della madre Moira che finiranno all’asta, esprimendo dubbi sulla legittimità della vendita.

Lara Orfei si dice estranea all’asta

La donna, in sintesi, si era detta estranea all’iniziativa, sostenendo di non essere stata informata. Dei beni messi all’asta, aveva aggiunto, la proprietà “non è mai stata assegnata o certificata“.



“Mio fratello vuole venderli? Io non lo impedirò. Ma ci tengo solo a sottolineare la mia estraneità all’affare: né io, né i miei tre figli, che sono eredi diretti di Moira, siamo d’accordo sul mettere all’asta i beni della mia adorata mamma, per nessun motivo”, aveva dichiarato.

La replica di Stefano Orfei

Dopo alcuni giorni di silenzio, Stefano Orfei ha risposto alla sorella con una lettera aperta. Con una punta di sarcasmo, l’uomo ha ringraziato Lara per aver dato ulteriore visibilità all’evento.

“Mi dispiace leggere parole che raccontano una realtà parallela. Tu eri stata coinvolta nel progetto di rilancio del Circo Moira Orfei, insieme ai tuoi figli. Era un sogno condiviso”, ha aggiunto Stefano.

Poi l’accusa: “Il mio primo, profondo dispiacere è quello di essere stato trascinato in una polemica pubblica che coinvolge direttamente nostra madre e nostro padre, due persone straordinarie che, in tutta la loro lunga carriera, non hanno mai avuto bisogno di scendere così in basso”.

La testimonial dell’asta è l’attrice Brigitta Boccoli, per espressa richiesta del marito Stefano Orfei. L’uomo ha fatto tale scelta ritenendo che la moglie “avrebbe saputo far rivivere Moira con grazia, rispetto e autenticità”.

Poi il ricordo del durissimo lockdown pandemico, che ha portato alla chiusura del Circo Orfei nel 2020: “La decisione di chiudere il Circo non è stata né volontaria né semplice. È stata obbligata”.

A seguire, una polemica sulle ospitate televisive della sorella e sulle accuse da lei rivoltegli. “Il mio unico scopo – conclude Stefano Orfei – è onorare Moira e chi ci ha dato tutto. E lo farò, anche per te. Con affetto, tuo fratello Stefano.