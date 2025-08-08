Alba Parietti contro Lorella Cuccarini dopo le frasi su Sanremo e Baudo: "Sembra voglia mettermi in ridicolo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lorella Cuccarini in un’intervista sulla sua carriera ha definito “indelicata” Alba Parietti e, prontamente, è arrivata la replica della collega conduttrice. L’episodio citato dalla professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi risale al Festival di Sanremo del 1993, condotto da Pippo Baudo. Chiamata in causa, Alba Parietti su Instagram, in un lungo post, ha accusato Lorella Cuccarini di aver tentato di metterla in ridicolo.

Cosa ha detto Lorella Cuccarini su Alba Parietti

Il teatro dello scontro tra i due volti storici della televisione italiana è avvenuto in un’intervista rilasciata da Lorella Cuccarini al Corriere della Sera in occasione dei festeggiamenti per i suoi 60 anni.

La poliedrica artista ha ripercorso nel dettaglio la sua longeva carriera, ricordando i suoi successi.

IPA Alba Parietti e Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo 1993

Tra questi la co-conduzione in solitaria del Festival di Sanremo 1993 con Pippo Baudo.

La showgirl ha affermato, rispondendo ad una domanda sugli screzi avuti con Alba Parietti, all’epoca al timone del DopoFestival, che la collega fu indelicata.

Il motivo è una polemica della Parietti sui giornali “per ribadire che eravamo due primedonne alla pari”.

La Cuccarini ha ammesso di essere rimasta male per l’atteggiamento della collega e le disse “se hai un problema, parliamone tra noi”.

La frecciata di Alba Parietti

L’attrice e conduttrice ha voluto chiarire immediatamente quanto successo durante il Festival del 1993 dove era la padrona di casa del DopoFestival, e non sono mancate frecciate alla collega.

Si è definita la donna di rete dell’epoca di Raiuno, stesso ruolo che riconosce in Lorella Cuccarini a Mediaset.

Poi rivela che in realtà Brando Giordani e Carlo Fuscagni, dirigenti Rai di quegli anni, la volevano in co-conduzione con Pippo Baudo proprio al Festival del 1993, dopo il successo dell’anno precedente.

Secondo quanto affermato da Alba Parietti fu Pippo Baudo a volere, invece, Lorella Cuccarini, “relegandola” al DopoFestival.

L’attrice ha anche aggiunto che qualcuno non voleva che partecipasse, nemmeno in veste promozionale, a nessuna delle serate di quel Sanremo, press conference comprese.

La collega al contrario fu invitata alla sua trasmissione.

Lo scontro al Festival di Sanremo 1993

La narrazione mediatica di quei giorni fu di lei come la “strega cattiva” e Lorella Cuccarini come “Biancaneve” con la complicità di Pippo Baudo nel contrastarla.

Questa tecnica, che lei gestì da professionista accettandola di buon grado, creò il successo del DopoFestival.

Alba Parietti aggiunge anche un episodio, non noto, che all’epoca le diede fastidio.

La collega, davanti ai giornalisti, le disse “almeno abbracciamoci”, un gesto ritenuto ipocrita non avendo ricevuto l’invito ufficiale alla conferenza stampa in cui ci fu questo coup de theatre.

La conduttrice afferma di non aver scelto volontariamente di raccontare episodi che dovrebbero rimanere dietro le quinte, ma di aver dovuto replicare alle accuse della Cuccarini.

Lo ha definito un tentativo assurdo di metterla in ridicolo, dopo 30 anni e con ruoli realmente all’epoca paritetici.