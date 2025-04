Evasione, stalking ed ex moglie maltrattata: 54enne arrestato a Crotone, quanti anni di carcere deve scontare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Crotone, dove un uomo è stato fermato per maltrattamenti e stalking. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 16 aprile, a seguito di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

Dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, nato nel 1971, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone. Era stato condannato in via definitiva a 5 anni e 3 mesi di reclusione dopo la sospensione dell’affidamento ai servizi sociali. Le condanne derivano da diversi reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking nei confronti della ex moglie a partire dal 2020, e evasione.

Operazione della Squadra Mobile

L’uomo è stato rintracciato in un quartiere popolare della città e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone. L’arresto è il risultato di un’attività investigativa della Squadra Mobile, avviata a seguito di comportamenti criminali nei confronti della compagna convivente.

Impegno contro la violenza di genere

L’arresto sottolinea l’attenzione della Polizia di Stato verso i reati da Codice Rosso, come voluto dal Questore Renato Panvino. Anche il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio ha istituito un pool specializzato per contrastare la violenza di genere, analizzando rapidamente gli episodi e richiedendo misure restrittive.

Statistiche recenti

Dal 1° aprile, la Squadra Specializzata ha eseguito 2 arresti in carcere e 3 misure cautelari di divieto di avvicinamento, per un totale di 5 persone. Questi interventi riguardano soggetti che hanno adottato violenze nei confronti delle loro compagne, sia in Italia che all’estero, con comportamenti vessatori e minacce verbali.

Campagna di sensibilizzazione

La Polizia di Stato invita tutte le vittime di violenza a denunciare e ha lanciato la campagna “Questo non è amore” per sensibilizzare la società e mantenere un canale diretto con i cittadini.

Fonte foto: IPA