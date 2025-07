Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Caorle. Un uomo di 50 anni, cittadino straniero, è stato fermato e sottoposto a misura cautelare in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Il controllo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Caorle hanno fermato l’uomo mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti 9,5 grammi di presunta sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosti all’interno dell’abitacolo. Il controllo, parte di un’attività mirata a contrastare la detenzione e lo spaccio di droga, ha subito insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

La perquisizione in albergo e il sequestro

Non soddisfatti della sola quantità trovata nell’auto, i militari hanno esteso la perquisizione alla camera d’albergo occupata dall’uomo. Qui, la ricerca ha portato al rinvenimento di ulteriori 79,2 grammi di hashish e 42 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, rafforzando l’ipotesi di una attività di spaccio organizzata e strutturata.

L’arresto e la misura cautelare

Al termine delle operazioni, il 50enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, in attesa degli sviluppi del procedimento penale. La posizione dell’uomo resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà accertare la sua eventuale colpevolezza con sentenza definitiva.

Il contesto dei controlli a Caorle

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri di Caorle, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche su strada e nei luoghi di maggiore afflusso turistico, come alberghi e strutture ricettive, per prevenire e reprimere i reati legati al traffico di droga.

