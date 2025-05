Furto di cartucce da migliaia di euro in un supermercato a Lucca, due arresti: il piano per rubare la merce

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Lucca per tentato furto all’interno di un noto supermercato di San Concordio il 7 maggio scorso. Gli arrestati hanno cercato di fuggire con cartucce per stampanti per un valore di 2.200 euro.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti su richiesta degli addetti alla sicurezza del supermercato. Uno dei due uomini, alla vista della volante, è fuggito in direzione di via della Formica. Dopo un inseguimento, è stato raggiunto e ammanettato, nonostante abbia opposto resistenza, causando lievi lesioni a un poliziotto. L’altro complice era già stato fermato dagli addetti alla sicurezza.

Il ruolo del terzo complice

Dalle immagini di videosorveglianza è stato possibile ricostruire i movimenti dei 2 uomini, che agivano con l’aiuto di un terzo complice non ancora identificato. Quest’ultimo aveva il compito di acquistare merce di scarso valore e mantenere aperte le sbarre delle casse al momento dell’uscita dei due con il carrello pieno. Tuttavia, il loro piano è stato sventato dagli addetti alla sicurezza, che hanno prontamente allertato la Polizia.

Provvedimenti giudiziari

Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine della direttissima, è stato disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora nel comune di Carugate (MI), dove risiedono. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Carugate.

Fonte foto: IPA