Global Sumud Flotilla denuncia un altro attacco sospetto con un drone, colpita la nave Alma: "Non ci fermiamo"

Un’altra imbarcazione della Global Sumud Flotilla, la ‘Alma‘, è stata raggiunta da un oggetto volante. Gli attivisti presenti sul mezzo nautico hanno riferito di essere stati colpiti da un drone mentre si trovavano in acque tunisine. Trattasi del secondo episodio sospetto in poche ore. Precedentemente era stata colpita una nave al largo di Sidi Bou Said.

Global Sumud Flotilla, nuova denuncia: “Attaccati da un drone”

L’episodio si è verificato intorno alle 23:15 di martedì 9 settembre, davanti alle coste tunisine. A essere colpita è stata l’imbarcazione ‘Alma’, battente bandiera britannica.

La nave “è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine ed è stata danneggiata per un incendio scoppiato sul ponte superiore”, hanno spiegato gli attivisti Pro-Pal su Instagram.

Navi della Global Sumud Flotilla

“L’incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati messi in sicurezza”, ha aggiunto la Global Sumud Flotilla. Avviata un’indagine sull’episodio per chiarire i dettagli dell’inquietante vicenda.

Le testimonianze dalla nave ‘Alma’

“C’è appena stato un attacco con un drone sulla nostra barca, abbiamo appena spento il fuoco”. A parlare è un attivista presente sulla nave ‘Alma’. La testimonianza è stata diffusa in un video social.

“Abbiamo sentito un rumore provenire dal ponte superiore dove è scoppiato un incendio. Abbiamo subito agito per mettere tutti in sicurezza”, ha riferito un’altra attivista.

Una terza persona che ha assistito all’episodio ha spiegato: “Stavo andando a letto, poi ho visto un drone, era letteralmente sopra di me”.

Gli attivisti non si fermano: “Continuiamo imperterriti”

Gli attivisti hanno reso noto che, una volta ultimati gli ultimi controlli alla nave e una volta valutate le condizioni metereologiche, salperanno da Tunisi per raggiungere la Striscia di Gaza.

“Questo è il secondo attacco di questo tipo in due giorni – ha denunciato il movimento Pro-Pal -. Questi ripetuti attacchi si verificano durante l’intensificarsi dell’aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione”.

Gli attivisti hanno ribadito la loro ferrea volontà di proseguire l’operazione che ha il fine di forzare il blocco navale israeliano attorno alla Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari alla popolazione.

“La Global Sumud Flotilla continua imperterrita, il nostro viaggio pacifico per rompere l’assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo prosegue con determinazione e risolutezza”, hanno sottolineato dalla GSF.