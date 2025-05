Gravi e violente vessazioni verso padre e madre, 46enne arrestato a Tivoli: perché continuava a chiedere soldi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 46 anni è stato arrestato a Tivoli per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Gli agenti del Commissariato di PS di Tivoli sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto, trovando l’uomo in flagranza di reato.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato accusato di aver vessato i genitori ultrasettantenni con minacce e aggressioni fisiche e verbali per ottenere denaro. Questo denaro sarebbe stato destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.

Un contesto di paura

Le vittime vivevano in un clima di forte tensione, sottoposte a controlli ossessivi e insulti, che coinvolgevano anche la sorella dell’indagato. Un episodio particolarmente grave si è verificato pochi giorni fa, quando l’uomo ha lanciato un oggetto contro la madre, causandole una lesione visibile.

Intervento delle forze dell’ordine

In seguito all’ennesima richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112, gli agenti sono intervenuti prontamente, arrestando l’uomo in flagranza di reato. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli.

